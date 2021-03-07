İspanyol basını bombayı patlattı, Erling Haaland sezon sonunda Real Madrid'de

Futbol dünyasının genç süper yıldızı Erling Haaland, performansıyla hayran bırakmaya devam ediyor. İspanyol basını daha öncede genç yıldızın Real Madrid’in gündeminde olduğunu yazmıştı.

Son çıkan haberlerde ise bu iddialar artmaya başladı. İspanyol basının yer alan son haberlerde pandemi sürecinde transfer yapmayan Real Madrid’in yeni sezonda yeni Galacticos kadrosunu kurmak için harekete geçeceği yazıldı.

Real Madrid’in yeni Galacticos takımının bir numaralı ismi ise Erling Haaland olacak. Borussia Dortmund formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve her geçen gün performansıyla futbol dünyasının gündemine gelen Erling Haaland’ın sezon sonunda Real Madrid’e transfer olması yüksek ihtimal olarak belirtiliyor.

Öte yandan Erling Haaland için yaklaşık 150 milyon Euro bonservis ödenmesi bekleniyor. Real Madrid yönetimi sezon sonunda yapılacak transferler için şimdiden kaynak arayışına girişti.