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İspanya'da Süper Kupa'nın kazananı Athletic Bilbao oldu!

İspanya'da Süper Kupa'nın kazananı belli oldu. Barcelona ile karşılaşan Athletic Bilbao maçtan 3-2 ile galip ayrıldı. Kulüp tarihinde 3. kez Süper Kupayı kazanan Athletic Bilbao geriden geldiği maçta galip gelmeyi bildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 02:22
İspanya'da Süper Kupa'nın kazananı Athletic Bilbao oldu!
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İspanya’da devam eden Süper Kupa heyecanında galip Atletic Bilbao oldu. Süper Kupa maçında Barcelona ile karşılaşan Atletic Bilbao maçtan 3-2 ile galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Sevilla’nın stadyumu olan Olimpico de la Cartuja Stad’ında oynanan İspanya Süper Kupa müsabakasında Barcelona ile Atletic Bilbao karşı karşıya geldi. 40. Dakikada Griezmann’ın golü ile 1-0 öne geçen ve ilk yarıyı galip kapatan Barcelona’ya Atletic Bilbao 42. Dakikada Oscar de Marcos ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. 57. Dakikada Raul Garcia’nın golü ile sevinç yaşayan Atletic Bilbao’nun golü VAR kararı ile sayılmadı ve pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.

77. dakikada sahneye yine Griezmann çıkarken 2-1 öne geçen Barcelona sonuca gidemedi. Atletic Bilbao 90. Dakikada Asier Villaibre’nin golü ile skoru 2-2’ye getirirken 90+3. Dakikada İnaki Williams’ın harika golü ile 3-2 öne geçen Atletic Bilbao maçtan galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 120. Dakikasında Messi kırmızı kart görerek maçtan atıldı. Messi, Barcelona ile çıktığı 753 remi maçta ilk kez kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Atletic Bilbao 3. Kez İspanya Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 02:22
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Anahtar Kelimeler:
İspanyaSüper KupaAthletic BilbaoBarcelonaMaç Sonu3-2
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