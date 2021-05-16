İspanya'da şampiyonluk yarışı devam ediyor! Atletico'dan müthiş geri dönüş

Osasuna’ya karşı 2-1 skor ile galip gelen Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (La Liga) son maçlardan önce Real Madrid’den iki puan öndeki liderliğine devam ediyor.

La Liga'nın 37. haftasına zirvede başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarında yer alan Osasuna'yu konuk etti.

Hemen hemen üç bin taraftar, Atletico Madrid'e destek olabilmek adına maçın yapıldığı Wanda Metropolitano Stadı'nın önünde bir araya geldi

Osasuna, Budimir’le 75. dakikada öne geçti. Ancak Atletico, Lodi'nin 82 ve Suarez'in 88. Dakikada attıkları golleri ile mücadeleden galip ayrıldı.

Geçtiğimiz senenin şampiyonu Real Madrid de Nacho'nun 68. dakikada attığı gol ile Athletic Bilbao deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçlar sonrasında Atletico Madrid, puanını 83'e, Real Madrid de 81'e çıkardı.

La Liga 2020-21 sezonu, 23 Mayıs'ta oynanacak maçlar ile son bulacak. Atletico Madrid, Valladolid'e misafir olurken, Real Madrid, Villarreal'e ev sahipliği yapacak.