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İspanya'da şampiyonluk yarışı devam ediyor! Atletico'dan müthiş geri dönüş

İspanya’da şampiyonluk yarışı devam ediyor. Lider Atletico Madrit maçın son kısmında attığı goller ile Osasuna’yı 2-1 skor ile yendi. Real Madrid ise Bilbao’yu 1-0 skor ile mağlup etmeyi başardı. Barcelona Celta Vigo’ya 2-1 skor ile mağlup olduktan sonra şampiyonluğa veda etti. Atletico Madrid 83, Real Madrid ise 81 puanda.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:47
İspanya'da şampiyonluk yarışı devam ediyor! Atletico'dan müthiş geri dönüş
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Osasuna’ya karşı 2-1 skor ile galip gelen Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (La Liga) son maçlardan önce Real Madrid’den iki puan öndeki liderliğine devam ediyor.

La Liga'nın 37. haftasına zirvede başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarında yer alan Osasuna'yu konuk etti.

Hemen hemen üç bin taraftar, Atletico Madrid'e destek olabilmek adına maçın yapıldığı Wanda Metropolitano Stadı'nın önünde bir araya geldi

Osasuna, Budimir’le 75. dakikada öne geçti. Ancak Atletico, Lodi'nin 82 ve Suarez'in 88. Dakikada attıkları golleri ile mücadeleden galip ayrıldı.

Geçtiğimiz senenin şampiyonu Real Madrid de Nacho'nun 68. dakikada attığı gol ile Athletic Bilbao deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Athletic Bilbao'da Raul Garcia 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçlar sonrasında Atletico Madrid, puanını 83'e, Real Madrid de 81'e çıkardı.

La Liga 2020-21 sezonu, 23 Mayıs'ta oynanacak maçlar ile son bulacak. Atletico Madrid, Valladolid'e misafir olurken, Real Madrid, Villarreal'e ev sahipliği yapacak.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
İspanyaŞampiyonlukYarışıAtleticoGeriDönüş
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