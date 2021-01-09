İspanya'da Atletico Madrid - Atletic Bilbao maçı kar yağışı nedeni ile ertelendi!

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda birkaç gündür süren hava olayları nedeni ile bazı maçların ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamalarda kar yağışının günden güne arttığı belirtilirken ertelenen maçlar paylaşıldı.

Ciddi hava soğukluğu ile uğraşan İspanya’da Madrid şiddetli kar yapışı altında kaldı. Açıklamalarda LA Liga’da oynanması yeni haftada oynanması beklenen Atletico Madrid ve Atletic Bilbao maçının şiddetli kar yağışı nedeni ile ertelendiği belirtildi.

Futbol mücadelesi için tarih verilmezken kar yağışının durması ve sahaların normale dönmesi sonrasında yeni tarih belirleneceği açıklandı. Ayrıca Real Madrid ve Ossasuna arasında oynanacak mücadelenin de riskli statüde olduğu belirtilirken kar yağışının aynı şiddette devam etmesi durumunda maçın ertelenebileceği açıklandı.