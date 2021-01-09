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İspanya'da Atletico Madrid - Atletic Bilbao maçı kar yağışı nedeni ile ertelendi!

İspanya'da etkisini sürdüren kar fırtınası sonrasında maçlar ertelenmeye başladı. Başta Atletico Madrid - Atletic Bilbao maçı ertelenenler müsabakalar arasında yerini alırken Real Madrid - Ossasuna maçı riskli olarak açıklandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:45
İspanya'da Atletico Madrid - Atletic Bilbao maçı kar yağışı nedeni ile ertelendi!
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İspanya Futbol  Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda birkaç gündür süren hava olayları nedeni ile bazı maçların ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamalarda kar yağışının günden güne arttığı belirtilirken ertelenen maçlar paylaşıldı.

Ciddi hava soğukluğu ile uğraşan İspanya’da Madrid şiddetli kar yapışı altında kaldı. Açıklamalarda LA Liga’da oynanması yeni haftada oynanması beklenen Atletico Madrid ve Atletic Bilbao maçının şiddetli kar yağışı nedeni ile ertelendiği belirtildi.

Futbol mücadelesi için tarih verilmezken kar yağışının durması ve sahaların normale dönmesi sonrasında yeni tarih belirleneceği açıklandı. Ayrıca Real Madrid ve Ossasuna arasında oynanacak mücadelenin de riskli statüde olduğu belirtilirken kar yağışının aynı şiddette devam etmesi durumunda maçın ertelenebileceği açıklandı.

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
İspanyaKar FırtınasıMaçErteleme
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