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İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Sezonun sona ermesiyle beraber transfer iddiaları da gündemde yer almaya başladı. Özellikle Fenerbahçe ile ismi anılmaya başlayan Lucas Biglia adı oldukça konuşuldu. Başarılı orta saha oyuncu Lucas Biglia'nın kim dolduğu merak edildi. Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşındadır? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:38
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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Son zamanlarda adı oldukça gündemde olan orta saha oyuncusu Lucas Biglia için Fenerbahçe'nin talip olduğu iddiaları edildi. Ardından pek çok futbol tutkunu Lucas Biglia'nın kim olduğunu merak etti. Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşındadır? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Lucas Biglia kimidir?

Lucas Rodrigo Biglia (d. 30 Ocak 1986, Buenos Aires eyaleti), Orta saha (Ön Libero) mevkiinde forma giyen Arjantin asıllı futbolcudur. Arjantin millî takımında görev almaktadır. 2005 senesinde Biglia Arjantin U-20 millî takımına çağrıldı, Lionel Messi ile beraber 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı.

Lucas Biglia hangi takımda oynuyor?

Biglia, bu sezon Spor Toto Süper Ligimizde bulunan Fatih Karagümrük takımının kadrosunda görev almaktadır. Bu sezon 35 maçta forma giyen Biglia, Fatih Karagümrüğe 3 gol, 2 asistlik yapmasının yanında 7'de sarı kart gördü.Lucas 

Lucas Biglia kariyeri

2003-2005 Argentinos Juniors

2005-2006 İndependiente2006-2013 Anderlecht

2013-2017 Lazio2017-2020 AC Milan

2020-Fatih Karagümrük

Lucas Biglia başarıları

Anderlecht

Pro League: 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13

Beker van België: 2007-08

Millî takım

Arjantin Arjantin2014 FIFA Dünya Kupası: 2. - Gümüş madalya

Kişisel

Belçika Belçika

Yılın Genç Profesyonel Futbolcusu; 12007


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLucas Biglia
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