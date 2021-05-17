İsmi Fenerbahçe'yle anılan Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Son zamanlarda adı oldukça gündemde olan orta saha oyuncusu Lucas Biglia için Fenerbahçe'nin talip olduğu iddiaları edildi. Ardından pek çok futbol tutkunu Lucas Biglia'nın kim olduğunu merak etti. Lucas Biglia kimdir? Lucas Biglia kaç yaşındadır? Lucas Biglia hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...
Lucas Biglia kimidir?
Lucas Rodrigo Biglia (d. 30 Ocak 1986, Buenos Aires eyaleti), Orta saha (Ön Libero) mevkiinde forma giyen Arjantin asıllı futbolcudur. Arjantin millî takımında görev almaktadır. 2005 senesinde Biglia Arjantin U-20 millî takımına çağrıldı, Lionel Messi ile beraber 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı.
Lucas Biglia hangi takımda oynuyor?
Biglia, bu sezon Spor Toto Süper Ligimizde bulunan Fatih Karagümrük takımının kadrosunda görev almaktadır. Bu sezon 35 maçta forma giyen Biglia, Fatih Karagümrüğe 3 gol, 2 asistlik yapmasının yanında 7'de sarı kart gördü.Lucas
Lucas Biglia kariyeri
2003-2005 Argentinos Juniors
2005-2006 İndependiente2006-2013 Anderlecht
2013-2017 Lazio2017-2020 AC Milan
Lucas Biglia başarıları
Anderlecht
Pro League: 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13
Beker van België: 2007-08
Millî takım
Arjantin Arjantin2014 FIFA Dünya Kupası: 2. - Gümüş madalya
Kişisel
Belçika Belçika
Yılın Genç Profesyonel Futbolcusu; 12007