Ismaila Coulibaly kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ismaila Coulibaly kariyeri hakkında bilgiler

Galatasaray transfer gündemine Ismaila Coulibaly ile geldi. Sheffield United takımında forma giyen oyuncu orta saha için önemli isim olarak görülüyor. Sarı kırmızılı takımın aklında olan Coulibaly kendi takımında orta sahada kadroya girmektedir. Kariyerindeki başarısı ve yeteneği ile gözleri üzerine çeken Ismaila hakkında görüşmeler yapıldı.

İtalya’da gündeme gelen futbolcu gözleri üzerine çekmeyi başardı. Yetenekli genç futbolcu için teklifler gelirken Kırmızı-siyahlı takımdan gelen 10 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Bunun üzerine Galatasaray’ın transfer gündemine gelen isim hakkında çalışmalar sürüyor.