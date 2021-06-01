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Ismaila Coulibaly kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ismaila Coulibaly kariyeri hakkında bilgiler

Yeni sezonun transfer hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılı takımın önünde bulunan başkan seçimleri olmasına rağmen transfer işlemlerinden geri kalınmıyor. Son dakika haberlerine göre sarı kırmızılı takımda orta saha oyuncu arayışları başladı. Ismaila Coulibaly hakkında görüşmeler yapan Galatasaray kulübünde gelişmeler devam ediyor. İşte Ismaila Coulibaly hakkında merak edilenler

01 Haziran 2021 Salı 13:07
Ismaila Coulibaly kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ismaila Coulibaly kariyeri hakkında bilgiler
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Galatasaray transfer gündemine Ismaila Coulibaly ile geldi. Sheffield United takımında forma giyen oyuncu orta saha için önemli isim olarak görülüyor. Sarı kırmızılı takımın aklında olan Coulibaly kendi takımında orta sahada kadroya girmektedir. Kariyerindeki başarısı ve yeteneği ile gözleri üzerine çeken Ismaila hakkında görüşmeler yapıldı.

İtalya’da gündeme gelen futbolcu gözleri üzerine çekmeyi başardı. Yetenekli genç futbolcu için teklifler gelirken Kırmızı-siyahlı takımdan gelen 10 milyon euroluk teklif kabul edilmedi. Bunun üzerine Galatasaray’ın transfer gündemine gelen isim hakkında çalışmalar sürüyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:07
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