İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İsmail Yüksek’in kariyeri

Sezon başında Gölcükspor’dan’ye transfer olan genç futbolcu,’a kiralanmıştı. Balıkesirspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu,’un isteğiyle Fenerbahçe’ye geri döndü.

26 Ocak 1999’da Bursa’da hayata gözlerini açan İsmail Yüksek, Bursaspor’un altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Bursa Merinosspor’a geçen futbolcu, burada 3 yıl kaldı. Sonrasında Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor ve Bursa Yıldırım Spor’da da oynayan genç yıldız, 2018 senesinde Gölcükspor’a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken İsmail Yüksek, 2020 yazında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe bu transfer için Gölcükspor’a 65 bin Euro ödedi. Fenerbahçe’den Balıkesirspor’a kiralanan genç futbolcu, yarım sezon Balıkesirspor’da oynadı. Orta sahanın her yerinde görev yapan futbolcu, genellikle orta sahanın ortasında görev alıyor.