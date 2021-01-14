26 Ocak 1999’da Bursa’da hayata gözlerini açan İsmail Yüksek, Bursaspor’un altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Bursa Merinosspor’a geçen futbolcu, burada 3 yıl kaldı. Sonrasında Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi Jimnastikspor ve Bursa Yıldırım Spor’da da oynayan genç yıldız, 2018 senesinde Gölcükspor’a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken İsmail Yüksek, 2020 yazında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe bu transfer için Gölcükspor’a 65 bin Euro ödedi. Fenerbahçe’den Balıkesirspor’a kiralanan genç futbolcu, yarım sezon Balıkesirspor’da oynadı. Orta sahanın her yerinde görev yapan futbolcu, genellikle orta sahanın ortasında görev alıyor.
İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İsmail Yüksek’in kariyeri
Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor’a kiraladığı İsmail Yüksek, Fenerbahçe’ye geri döndü. Erol Bulut’un isteği üzerine kadroya çağırılan İsmail Yüksek, Fenerbahçeliler ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte İsmail Yüksek hakkında detaylar...
14 Ocak 2021 Perşembe 16:14
Son Güncelleme: 14.01.2021 16:14