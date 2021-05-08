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Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Işın Çelebi'nin listesinde kimler var?

Galatasaray’da başkanlık seçimi heyecanı başladı. Son olarak Işın Çelebi başkan adaylığını koydu. Vatandaşlarımız Işın Çelebi kimdir, kaç yaşındadır, nereli, Işın Çelebi’nin listesinde kimler bulunuyor sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:37
Işın Çelebi kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Işın Çelebi'nin listesinde kimler var?
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Bir dönem Galatasaray ikinci başkanı olan ve devlet bakanlığı yapan Işın Çelebi, Galatasaray başkan adaylığını koydu. Yönetim kurulunda 44 kişi vardı. Listesini 150’den fazla imza toplayarak teslim etti. Çelebi, bu süreçte Galatasaray camiasının en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca bu süreçte tüm Galatasaray yönetiminin ve taraftarının ortak akıl ile hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Yeterli imzayı toplayamayacağımızı söylüyorlardı. Ancak biz imzalarımızı topladık ve listemizi teslim ettik çok şükür.

Açıklamalarını sürdüren Çelebi, bugün yaşanan ortama endişeyle baktığını, bu süreçte insan sağlığı çok önemli olduğunu, dünya genelinde koronavirüs ile ilgili gelişmeleri gördüklerini, insanların oksijen tüpleri ile yaşamaya başladığını, hastanelerde rezalet durumlar yaşandığını, ilk olarak insan sağlığına önem verilmesi gerektiğini, bir an önce koronavirüs belasından kurtulup stadyumların taraftarları açılmasını beklediğini söyledi.

Çelebi, yönetim kurulunu oluştururken gençleri ve kadınları ağırlık verdiklerini, listedeki altı kadından beşini yönetim kurulunu aldıklarını, hepsinin kendi alanlarında çok başarılı insanlar olduğunu, bu listenin Galatasaray’da bir ilk olduğunu, ayrıca gençlere önem verdiklerini, Galatasaray’ın geleceğini garantiye aldıklarını ifade etti.

Işın Çelebi Hayatı

Çelebi, 15 Ekim 1950 tarihinde Karaman ilinde dünyaya geldi. Orta doğu teknik Üniversitesi bölümünden mezun oldu. Sonrasında İstanbul teknik Üniversitesi Metalurji mühendisliğini bitirdi. Ardından 9 Eylül Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını yaptı. Devlet planlama Teşkilatında görev aldı. İlk kez 29 Kasım 1987 yılında İzmir milletvekili seçilerek siyasete atıldı. Sonrasında 9 Kasım 1989 yılında devlet bakanlığı görevini yürüttü. Sonrasında yapılan 20 Ekim 1991 ile 24 Aralık 1995 seçimlerinde üst üste İzmir milletvekili seçildi. 30 Haziran 1997 yılında 55. hükümet de devlet Bakanı olarak görev yaptı. 18 Nisan 1009 99 yılına gelindiğinde yeniden İzmir milletvekili seçildi.




Son Güncelleme: 08.05.2021 02:37
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayIşın Çelebi
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