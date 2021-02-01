İrfan Can Kahveci'nin alacağı miktar belli oldu.

Sarı Lacivertlilerin uzun zamandır gözetiminde olan İrfan Can Değirmenci ile yollarını birleştirdi. Sarı Lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği önemli isimlerden olan Medipol Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'den senelik 1.7 milyon Euro yani yaklaşık olarak 15 milyon TL alacağı belli oldu.

Sarı Lacivertlilerin uzun zamandır gözetiminde olan İrfan Can Değirmenci ile yollarını birleştirdi.

Sarı Lacivertli ekibin Başakşehir'denettiği milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye ödeyeceği bedel belirlendi.

Sarı Lacivertliler'in takımına dahil olan 25 yaşındaki İrfan Can Değirmenci, Fenerbahçeden en fazla 1,7 milyon Euro yani yaklaşık olarak 15 milyon TL alacağı belli oldu. Bu bedelin içine maaş ve bonuslar da dahil.

Fenerbahçe İrfan Can Değirmenci için imza bedeli ödemeyecek. 25 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertlilerle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray da İrfan Can Kahveci'yi uzun süredir takip ediyordu.