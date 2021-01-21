İrfan Can Kahveci'den Galatasaraylıları heyecanlandıran adım!

Galatasaray’ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci’den tüm Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir adım geldi. Başarılı oyuncu Denizlispor maçı sonrasında paylaşımda bulunan Arda Turan’ın fotoğrafını beğendi.
Arda Turan’dan galibiyet paylaşımı
Fatih Terim’den Arda Turan’a övgü dolu sözler
Fatih Terim, Denizlispor galibiyeti ardından Arda Turan hakkında, “Arda Galatasaray’ı iyi bilen güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray’ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 21.01.2021 12:51