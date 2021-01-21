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İrfan Can Kahveci'den Galatasaraylıları heyecanlandıran adım!

Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, tüm Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir adım attı. Denizlispor maçı ardından paylaşımda bulunan Arda Turan'n gönderisini beğenen İrfan Can tüm taraftarlara sinyal verdi...

21 Ocak 2021 Perşembe 12:51
İrfan Can Kahveci'den Galatasaraylıları heyecanlandıran adım!
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Galatasaray’ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci’den tüm Sarı Kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir adım geldi. Başarılı oyuncu Denizlispor maçı sonrasında paylaşımda bulunan Arda Turan’ın fotoğrafını beğendi.

 

Arda Turan’dan galibiyet paylaşımı

Galatasaray’ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, Denizlispor karşısında alınan 6-1’lik galibiyet sonrasında Fatih Terim’le ilgili bir paylaşımda bulundu. Turan, Terim’le ilgili “Koca çınara yaslandık… Allah ayırmasın” şeklinde paylaşım yaptı. Başakşehir’in genç oyuncusu İrfan Can Kahveci ise Turan’ın bu paylaşımına beğeni bıraktı. İrfan Can’ın beğenisini gören Galatasaraylı taraftarlar transferle ilgili beklentilerini artırdılar.

 

Fatih Terim’den Arda Turan’a övgü dolu sözler

Fatih Terim, Denizlispor galibiyeti ardından Arda Turan hakkında, “Arda Galatasaray’ı iyi bilen güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray’ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır” ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirIrfan Can KahveciGalatasarayArda TuranFatih Terim
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