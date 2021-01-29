İrfan Can Kahveci transferinde son durum ne? Fener'e mi Galatasaray'a mı transfer olacak?

Geçen hafta Galatasaray’ın hakkında resmen adımlar attığını duyurduğu İrfan Can için; Fenerbahçe yönetimi Başakşehir FK ile görüşmeye geçti.

Çok değil bir hafta öncesinde İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan Fenerbahçe yönetimi randevu istemişti. Randevuyu alan Ali Koç yanına sportif direktör olan Emre Belözoğlu’nu da aldı ve Başakşehir FK Başkanı ile masaya oturdu.

Deniz Türüç transferde büyük rol oynuyor

Yapılan açıklamalara göre Fenerbahçe’nin İrfan Can için verdiği ilk teklif; kiralık oynamakta olan Deniz Türüç’ün Başakşehir Sporda oynamaya ara vermeden devam etmesi ve Cisse’nin de Başakşehir Spora geçişinin yapılması yönünde oldu. Verilecek olan 2 futbolcunun dışında ise 4 milyon Euro ile başarı bonusu teklifi de masaya konuldu.

Masada birbirinden farklı ek tekliflerinde yer aldığı aktarılırken yalnızca Deniz Türüç ve 6 milyon 500 bin euro Fenerbahçe’nin yaptığı tekliflerden birisi oldu.

Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri İrfan Can için belirlediği kriterlerin; yüksek sayılar ve paranın peşin bir şekilde alınması olduğu bildirildi. Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç’un da yer aldığı görüşmelerin yapıldığı yer Başahşehir Kulübünün binası oldu.

Görüşmelerin ardından yapılan ilk açıklamalar

İstanbul Başahşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ; Fenerbahçe ile yaptıkları, konusu İrfan Can olan görüşmeyle açıklamalar yaptı.

Görüşmenin sona erdiğini dile getiren Gümüşdağ, “Fenerbahçe teklifini yaptı, biz teklifimizi yaptık. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzerine ayrıldık. En yakın zamanda tekrar görüşeceğiz.” dedi.

Galatasaray yeni bir teklifte bulunmamış!

Galatasaray’ın önceki teklifine herhangi bir ek teklif yapmadığını söyleyen Göksel Gümüşdağ, “Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can’ı çok istiyor.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Galatasaray’ın teklifi üzerinden 1 hafta geçti

Galatasaray, İrfan Can Kahveci adına 4 milyon euro, yaşanacak olan ileriki bir satıştan %50’lik bir şekilde verilecek pay. Başakşehir yönetimi ise bunu fazla riskli gördü ve “Ya satılmazsa” gibi bir duruma düşmedi. Yani teklifi fazla düşünmeden reddetti. Teklifinin üzerinden 3 gün sonrasında sarı kırmızılı ekip telifini 4 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya yükseltti ve tekrar satıştan %50 pay önerisinde bulundu.

Başakşehir’in yönetimi ise sarı kırmızılı ekibe 3 adet seçenekte bulundu. Bunlar;

10 milyon euro ile Emre Kılınç’ın verilmesi,

12 milyon euro ile bir sonraki satıştan %20’lik pay,

Takasın ve payın söz konusu olmadığı 14 milyon euro.

Detaylar gelmeye devam edecek…