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İrfan Can Kahveci sakatlandı! Galatasaray'a kötü haber!

Adı sık sık Galatasaray'la anılan ve transfer görüşmelerine başlanan Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı açıklandı. Tedavisine başlanan oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

26 Ocak 2021 Salı 01:59
İrfan Can Kahveci sakatlandı! Galatasaray'a kötü haber!
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Medipol Başakşehir’de forma giyen milli oyuncu ve adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci’nin sol arka adelesinde yırtık olduğu ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Ligin 21. Haftada Rizespor ile karşılaştığı mücadelede adelesinde ki ağrılar nedeni ile değişiklik talep eden İrfan Can Kahveci’nin maçtan sonra yürümekte zorlandığı görüntüler dikkat çekti. Yapılan sağlık kontrolleri sonrasında sol arka adelesinde yırtık olduğu belirlenen milli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve tedavisinin başladığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 01:59
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirÇaykur RizesporIrfan Can KahveciSakatlandıGalatasaray
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