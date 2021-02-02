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İrfan Can Kahveci Hatayspor maçında oynanacak mı?

Süper Lig’de Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin iki yeni transferi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci’nin son durumları merak ediliyor. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Hatayspor karşılaşmasında ilk 11’de yer alacak mı?

02 Şubat 2021 Salı 16:00
İrfan Can Kahveci Hatayspor maçında oynanacak mı?
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Süper Lig’in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasından yenilgiye uğrayarak Fenerbahçe’yi zirveye yerleştirdi. 2 Şubat 2021 Salı yani bugün Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin taraftarları iki yeni transfer olan İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil’in ilk 11’de yer alıp almayacağını merak etmeye başladılar.

Hatayspor – Fenerbahçe karşılaşması ne zaman?

Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor ve Fenerbahçe 2 Şubat 2021 Salı saat 16:00’da karşılaşacaklar. Antakya Atatürk Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma Bein Sports 1’de canlı yayınla ekranlara gelecek.

Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ilk 11’inde yer alacak mı?

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci için son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Şu an hazır olan İrfan Can Kahveci’nin Hatayspor karşılaşmasında oynamasına kesin göz ile bakılıyor. Mesut Özil’in ise 2. yarının son 15 dakikasında Fenerbahçe formasını giymesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
HataysporMaçFenerbahçeIrfancankahveci
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