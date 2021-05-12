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İrfan Buz kimdir? İrfan Buz hakkında bilgiler

Küçük yaşlardan itibaren Almanya'da top oynamaya başlayan ve sonrasında Sarıyerspor'da top oynayan İrfan Buz'un hayatı merak edilmektedir. İrfan Buz şuanda Bursaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmektedir.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:32
İrfan Buz kimdir? İrfan Buz hakkında bilgiler
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Futbol programlarında yorumculuk yapan İrfan Buz’un yaşamı merak edilmektedir. Buz, pek çok takımda top oynamanın yanı sıra teknik direktörlük görevlerini de üstlenmiştir.

İrfan Buz kimdir?

15 Nisan 1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İrfan Buz, küçük yaşlarda Almanya’ya taşınmıştır. Burada Dortmund Üniversitesi’nde inşaat teknikeri olarak mezun olan İrfan Buz sonrasonda Almanya’da futbol takımlarında top oynamaya başlamıştır. 1988 yılında Almanya’dan Türkiye’ye Sarıyer Spor Kulübü’ne transfer olan Buz daha sonra Vanspor, Sakaryaspor takımlarında oynamış ve  Barışspor Hackenberg takımında antrenörlük yapmaya başlamıştır.

İlerleyen yıllarda Almanya Futbol Federasyonunda küçük yaş gruplarında antrenörlük yapan Buz, 2009’da milli takım scoutluğuna başlamıştır. Buz tüm bunların yanı sıra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığı, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Samsunspor gibi takımlarda görev almıştır. Geçtiğimiz yıldan beri Bursaspor’da teknik direktörlük yapmaktadır.


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
IrfanBuz
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