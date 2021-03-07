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İranlı futbolcu Ukrayna'da ayın futbolcusu seçildi

Fenerbahçe ile sözleşmesi olan oyuncu Ukrayna'da yine ayın futbolcusu seçildi. Sezon başında Zorya'ya kiralanan İranlı oyuncu başarılarıyla dikkat çekiyor. İranlı Allahyar Sayyadman başarılarıyla ayın oyuncusu oldu.

07 Mart 2021 Pazar 14:59
İranlı futbolcu Ukrayna'da ayın futbolcusu seçildi
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2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sezon başında Ukrayna takımı olan Zorya'ya kiralanmıştı. Türkiye'de kendini gösteremeyen 19 yaşındaki genç forvet, Ukrayna'da ikinci kez ayın futbolcusu seçildi. 

Aralık ayında ayın futbolcusu seçilen Sayyadmanesh, Ukrayna Premier Ligi tarafından şubat ayında başarılarıyla ayın fubolcusu seçildi. Ukraynada yıldızını parlatmayı başaran ve başarısını gösteren genç forvet, 14 maçta 3 gol+2 asist üretti. Son karşılaşmalarda takımdaki performansıyla övgüleri topladı. Zorya'nın Desna'yı 2-1, Shakhtar Donetsk'i de 1-0 yendiği  mücadelelerde birer asistle oynadı. 

Ukrayna Premier Lig tarafından yapılan oylamada İranlı futbolcu %36 oy aldı. Genç oyuncu birçok başarılı ismin önüne geçerek ikinci kez ayın futbolcusu unvanını almayı başardı.Oylamada Viktor Tsygankov, Andriy Totovytskyi, Artem Besedin, Pavel Orihovsky, Valeriy Fedorchuk, Oleksandr Gladkyi ve Tete'yi geride bırakarak başarı elde etti. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 14:59
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İranlı Futbolcu Ukraynada Ayın Futbolcusu SeçildiAllahyar SayyadmanUkrayna Premier Ligi
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