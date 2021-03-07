İranlı futbolcu Ukrayna'da ayın futbolcusu seçildi

2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sezon başında Ukrayna takımı olan Zorya'ya kiralanmıştı. Türkiye'de kendini gösteremeyen 19 yaşındaki genç forvet, Ukrayna'da ikinci kez ayın futbolcusu seçildi.
Ukrayna Premier Lig tarafından yapılan oylamada İranlı futbolcu %36 oy aldı. Genç oyuncu birçok başarılı ismin önüne geçerek ikinci kez ayın futbolcusu unvanını almayı başardı.Oylamada Viktor Tsygankov, Andriy Totovytskyi, Artem Besedin, Pavel Orihovsky, Valeriy Fedorchuk, Oleksandr Gladkyi ve Tete'yi geride bırakarak başarı elde etti.
Son Güncelleme: 07.03.2021 14:59