Inter Uğurcan Çakır’ı transfer etmek istiyor

Trabzonspor’un ve A Milli futbol takımımızın başarılı ve genç kalecisi olan Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak İtalya ligini şampiyon tamamlayan Inter, Uğurcan Çakır’a kancayı taktı. Transferi tamamlamak isteyen İtalyan devi, Uğurcan Çakır hakkında Trabzonspor’un ne kadar gelir beklediğini sordu.
Öte yandan başarılı file bekçiye İngiltere, İspanya ve İtalya’nın farklı kulüplerinin de ilgisi bulunduğu öğrenildi. Şimdiye kadar en ciddi girişimi Inter yaptı. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçi yapılan teklifleri değerlendireceklerini ifade etti.
Son Güncelleme: 02.05.2021 19:07