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Inter teknik direktörü Antonio Conte 2 maç men cezası aldı

İtalya Serie A ekibi Inter’de teknik direktör Conte’ye iki maç men cezası verildi. Conte’nin Udinese maçında hakeme karşı sözleri nedeniyle ceza aldığı açıklandı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:37
Inter teknik direktörü Antonio Conte 2 maç men cezası aldı
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İtalya Serie A Lig Yönetimi Udinese ve Inter maçında deplasman ekibinin teknik direktörü Antonio Conte’nin hakeme karşı söylemleri nedeniyle men cezası verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Conte’nin ifadeleri “saygısız, tehditkar ve saldırgan” olarak nitelendirildi.

Inter teknik direktörü Conte’nin yanı sıra yardımcılarından Gabriele Oriali’ye ise 1 maç men ve 50 bin Euro para ceza verildi. Conte, 0-0 biten Udinese maçının 90’ıncı dakikasında hakeme çok sert şekilde tepki göstermişti.



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:37
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İnterConte
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