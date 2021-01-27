Inter teknik direktörü Antonio Conte 2 maç men cezası aldı

İtalya Serie A Lig Yönetimi Udinese vemaçında deplasman ekibinin teknik direktörü Antonio’nin hakeme karşı söylemleri nedeniyle men cezası verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Conte’nin ifadeleri “saygısız, tehditkar ve saldırgan” olarak nitelendirildi.

Inter teknik direktörü Conte’nin yanı sıra yardımcılarından Gabriele Oriali’ye ise 1 maç men ve 50 bin Euro para ceza verildi. Conte, 0-0 biten Udinese maçının 90’ıncı dakikasında hakeme çok sert şekilde tepki göstermişti.