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İnter şampiyonluğa koşuyor

İtalya Ligi’nin güçlü ekiplerinden İnter, adım adım şampiyonluğa doğru gidiyor. İnter, ligin 33. haftasında karşılaştığı Hellas Verona’yı 1-0 yendi.

25 Nisan 2021 Pazar 20:09
İnter şampiyonluğa koşuyor
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İtalya Ligi’nin en köklü kulüpleri arasında bulunan İnter, uzun bir süre sonra şampiyonluğa çok yaklaştı. İtalya birinci futbol Ligi Serie A 33. hafta mücadelesinde kendi evinde Hellas Verona‘yı konuk eden İnter, mücadelede tek golle üç puan almayı başardı. Şampiyonluk yolunda en büyük rakibi Juventus ise, Fiorentina deplasmanında bir puan ile yetinmek zorunda kaldı. Juventus’un berabere kalması İnter’e büyük avantaj sağladı. Bu sonuçların ardından İnter, şampiyonluğa çok yaklaştır.

Serie A lideri İnter bu galibiyetin ardından puanını 79 puana yükseltti ve liderliğini perçinlemiş oldu. En yakın takipçisi Juventus ile arasında olan puan farkını 13 puana çıkardı. Eğer şampiyon olursa uzun bir sürenin ardından gelen bu şampiyonluk herkesi çok sevindirecek.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
İnterHellas Verona
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