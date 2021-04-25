İnter şampiyonluğa koşuyor

İtalya Ligi’nin en köklü kulüpleri arasında bulunan, uzun bir süre sonra şampiyonluğa çok yaklaştı. İtalya birinci futbol Ligi Serie A 33. hafta mücadelesinde kendi evinde‘yı konuk eden İnter, mücadelede tek golle üç puan almayı başardı. Şampiyonluk yolunda en büyük rakibi Juventus ise, Fiorentina deplasmanında bir puan ile yetinmek zorunda kaldı. Juventus’un berabere kalması İnter’e büyük avantaj sağladı. Bu sonuçların ardından İnter, şampiyonluğa çok yaklaştır.

Serie A lideri İnter bu galibiyetin ardından puanını 79 puana yükseltti ve liderliğini perçinlemiş oldu. En yakın takipçisi Juventus ile arasında olan puan farkını 13 puana çıkardı. Eğer şampiyon olursa uzun bir sürenin ardından gelen bu şampiyonluk herkesi çok sevindirecek.