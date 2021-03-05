Inter, Parma deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı!

Serie A League’de şampiyonluk mücadelesinde olan lider Inter 25’inci hafta karşılaşmasında Parma'ya gitti.
İlk devresi 0-0 sonlanan mücadelenin ikinci yarısında üç gol kaydedildi. 54’üncü dakikada gol perdesini açan Alexis Sanchez, 62’inci dakikada ikinci kez sahnede yer aldı ve Inter deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Bu sonuç sonrasında ligde art arda altıncı galibiyetine uzanan Inter, 2’ncisırada olan Milan'ın 6 puan önünde 59 puan ile liderliğine devam etti. Küme düşme bölgesinde yer alan Parma ise 15 puan ile 19’uncu sırada bulunuyor.
Son Güncelleme: 05.03.2021 02:06