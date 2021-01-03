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Inter ile Crotone karşı karşıya geliyor

İtalya Ligi Serie A'da tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün liderlik mücadelesi veren Inter ile düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Crotone karşı karşıya gelecek.

03 Ocak 2021 Pazar 15:53
Inter ile Crotone karşı karşıya geliyor
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İtalya Ligi Serie A'da heyecan devam ediyor. Uzun zamandır böyle bir çekişmeye sahne olmayan ligde liderlik heyecanı büyük bir heyecanla sürüyor. Bugün liderlik mücadelesi veren Inter ile düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Crotone karşı karşıya gelecek. Karşılaşma CBC Sport, Bilyoner TV ve Bein Sports kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Maç 14:30'da başlayacak.

Serie A'da liderlik mücadelesi sürüyor. Bir zamanlar parlak dönemler yaşayan Milan, bu sezon yeniden toparlandı ve namağlup liderliğini sürdürüyor. Inter de uzun bir fetret döneminin ardından büyük bir toparlanma dönemi yaşıyor. Juventus ise yarıştan uzak kalsa da şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor. Bugün liderlik mücadelesi veren Inter ile düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Crotone karşı karşıya gelecek. Karşılaşma CBC Sport, Bilyoner TV ve Bein Sports kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Maç 14:30'da başlayacak. İtalya Ligi hayranlarını ekranlara bekliyoruz.



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:53
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Anahtar Kelimeler:
İtalya LigiInter Crotone
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