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Inter, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu

Seria A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor. Inter, Çalhanoğlu'nu yakın takibe aldı.

01 Kasım 2020 Pazar 21:56
Inter, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu
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İtalya Seria A ekiplerinden AC Milan’da forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başaran Hakan Çalhanoğlu’na yeni bir takım da talip olduğunu açıkladı.


İtalyan medyasındaki haberlerde FC Inter, Milan ile sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak milli futbolcuyu ücretsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun önceliği Milan

26 yaşındaki Çalhanoğlu’nun önceliğinin Milan olduğu ve kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor. Oyuncuğu yakından izleyen takımlar arasında İngiliz devi Manchester United yer alıyor. Çalhanoğlu, sezon başında Juventus’un teklifini de reddetmişti.

Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Çalhanoğlu, takımına 4 gol ve 4 asistlik performansla katkıda bulundu.



Son Güncelleme: 01.11.2020 21:56
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Anahtar Kelimeler:
İnterHakan Çalhanoğlu
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