Inter, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu

İtalya Seria A ekiplerinden AC Milan’da forma giyen ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başaran Hakan Çalhanoğlu’na yeni bir takım da talip olduğunu açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu’nun önceliği Milan

İtalyan medyasındaki haberlerde FC, Milan ile sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak milli futbolcuyu ücretsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

26 yaşındaki Çalhanoğlu’nun önceliğinin Milan olduğu ve kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor. Oyuncuğu yakından izleyen takımlar arasında İngiliz devi Manchester United yer alıyor. Çalhanoğlu, sezon başında Juventus’un teklifini de reddetmişti.

Bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Çalhanoğlu, takımına 4 gol ve 4 asistlik performansla katkıda bulundu.