İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...

İnter, Diego Godin'in sözleşmesini feshetti!

Geçtiğimiz sezon bonservissiz olarak İnter'e giden Dieo Godin hakkında sular durulmuyor. İnter tarafından yapılan son açıklamaya göre kulüp Diego Godin ile olan sözleşmesini feshetti. Açıklamalar sonrasında Fenerbahçe'nin Godin'le görüşüp görüşmeyeceği ise merak ediliyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:17
İnter, Diego Godin'in sözleşmesini feshetti!
Takip Et:

İtalya’nın en büyük takımlarından bir tanesi olan İnter geçen sezon bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Diego Godin’in sözleşmesini feshetme kararı aldı. Dünyanın önde gelen stoperlerinden Godin ise takım araştırmalarına başladı.


Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Godin için herhangi bir resmi teklif yapılmazken oyuncunun serbest kalması sonrasında Fenerbahçe’nin ilgisi olur mu merak ediliyor.

Lemos ve Tisserand’ı kadrosuna katarak stoper eksiklerini de tamamlamaya çalışan ve aynı zamanda kadroda rotasyona gitmek isteyen Fenerbahçe Godin için girişimlerde bulunursa rakipleri İtalyan Cagliari ve Fransız Rennes takımları olacak. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Uruguaylı Godin 2 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.

 



Son Güncelleme: 14.09.2020 22:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GodinİnterFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaşlı Mirin'in kadro dışı kalmasının sebebi Hatayspor olarak açıklandı!
Beşiktaşlı Mirin'in kadro dışı kalmasının sebebi Hatayspor olarak açıklandı!
Giuliano Fenerbahçe'ye dönebilir
Giuliano Fenerbahçe'ye dönebilir
Son şampiyon Medipol Başakşehir Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'a konuk oluyor
Son şampiyon Medipol Başakşehir Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'a konuk oluyor
Trabzonsporlu Flavio sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu
Trabzonsporlu Flavio sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu
21 bin TL değerinde kablo çalan 3 hırsız yakalandı!
21 bin TL değerinde kablo çalan 3 hırsız yakalandı!
Galatasaray'da orta sahanın bir numaralı adayı Pastore!
Galatasaray'da orta sahanın bir numaralı adayı Pastore!

Popüler Haberler

MasterChef'e yeni katılan yarışmacı Selin Aydın Kimdir? Masterchef yarışmacı kadrosu kimlerden oluşmaktadır?
e-Rapor uygulamasına hangi bilgiler girilmelidir? Rapor parası hangi tarihlerde yatar?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Medipol Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Eylül 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Alevlerin Ardından dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel
Alevlerin Ardından dizisi Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü'un hayatı!
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
FIFA'nın Yılın En İyi Futbolcu ve Teknik Direktör Adayları
Ahlat Ağacı filminin konusu ne? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?
Elimi Bırakma dizisi Azra ile Cenk boşanacak mı?
İŞKUR İşsiz Annelere Harçlık Uygulaması Başlıyor! Başvuru Şartları Neler? İşsiz Annelere Günlük 80 TL Harçlık Verilecek!
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
2020 Kenya asgari ücret ne kadar?
2020 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Eylül 2020 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2020
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.