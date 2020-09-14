İnter, Diego Godin'in sözleşmesini feshetti!

İtalya’nın en büyük takımlarından bir tanesi olan İnter geçen sezon bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Diego Godin’in sözleşmesini feshetme kararı aldı. Dünyanın önde gelen stoperlerinden Godin ise takım araştırmalarına başladı.

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarındanile adı sık sık anılan Godin için herhangi bir resmi teklif yapılmazken oyuncunun serbest kalması sonrasında Fenerbahçe’nin ilgisi olur mu merak ediliyor.

Lemos ve Tisserand’ı kadrosuna katarak stoper eksiklerini de tamamlamaya çalışan ve aynı zamanda kadroda rotasyona gitmek isteyen Fenerbahçe Godin için girişimlerde bulunursa rakipleri İtalyan Cagliari ve Fransız Rennes takımları olacak. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Uruguaylı Godin 2 gol atarak takımına katkı sağlamıştı.