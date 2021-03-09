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Inter Atalanta'yı 1-0'la geçti

İtalya Serie A lideri Inter yoluna dolu dizgin devam ediyor. Maviler Atalanta’yı 1-0’la geçti ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

09 Mart 2021 Salı 09:48
Inter Atalanta'yı 1-0'la geçti
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İtalya Serie A’nın 26.haftasında Inter Atalanta ile karşılaştı. Ligde lider konumda olan Inter maçı 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Inter’in golünü 54.dakikada Milan Skriniar kaydetti ve Inter bu galibiyetle birlikte puanını 62’ye yükseltti. Milan puan farkını 6’ya çıkaran Inter İtalya’da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Conte’nin öğrencileri sahadaki üstün mücadele gücüyle de rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.

Öte yandan deplasman ekibi Atalanta ise bu mağlubiyetle birlikte ligde 5 maç sonra kaybetti ve 49 puanda kaldı.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 09:48
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Anahtar Kelimeler:
İnterMilanItalyaAtalanta
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