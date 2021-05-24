İngiltere Premier Ligi sezonu tamamladı

Şampiyonlar ligi vizesini almaya çalışan Liverpool, konuk olarak ağırladığı Crystal Palace’ı Sadio Mane’nin attığı goller ile 2-0 yendi ve toplam 69 puan alarak ligi 3. Sırada tamamladı. Ayrıca gelecek sezon içinde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için yerini garantilemiş oldu.

Chelsea ise ligi puansız bir şekilde tamamladı. Yapılan son hafta maçının ardından ise ligi ilk 4 takım içinde bitirebilme şansı olan Leicester City ise bu şansını ne yazık ki iyi bir şekilde kullanmadı.

Tottenham ise, maçın 41. Dakikasında Harry Kane, 76. Dakikasında Kasper Schmeichel ( kendi kalesine gönderdi), 87. Ve 90+6. Dakikasında ise Gareth Bale’ın ağlara topu göndermesi ile birlikte rakibine karşı 4-2’lik bir skor ile üstünlük sağladı. Leicester City’nin gollerini ise ikisi de penaltı atış olmak üzere Jamie Vardy kazandırdı.

Şampiyon bu kez farklı bir şekilde kazandı

Lde edien bu sonuç ile birlikte Chelsea2nin arkasında kalarak ligi toplamda 66 puan ile 5. Sırada sonlandıran Leicester City’de oynayan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maç sırasında 90 dakika boyunda sahada ter döktü.

Şampiyonluğunu önceki haftalarda garantiye alan Manchester City, konuk olarak ağırladığı Everton’ı 5-0 skor ile mağlubiyete uğrattı. Takımın golleri ise Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Sergio Agüero’dan (2) geldi.

Lig ikincisi olan Manchester United ise konuk olarak gittiği maçta Wolverhampton Wanderers’ı 13. Dakikada gelen Anthony Elanga ile 45+4. Dakikada gelen Juan Mata’nın atmış oldukları penaltı golleri sayesinde 2-1 skor ile mağlup etti. Ev sahibi olan takım Wolverhampton Wanderers’ın tek golünü ise 39. Dakikada Nelson Semedo kazandırdı.

Gol kralı Harry Kane oldu

Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United’ın küme düştükleri İngiltere Premier Ligi’nin 2020-2021 sezonu gol kralı yarışını kazanan, rakibinin filelerini tam 23 kere top ile buluşturan İngiliz asıllı santrafor oyuncu Harry Kane oldu.

Harry Kane’i, Liverpool’da forma giyen ve toplamda 22 gol atan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile birlikte lig boyunca toplamda 18 gol atan Manchester United oyuncusu olan Bruno Fenandes takip etti.