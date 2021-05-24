İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

İngiltere Premier Ligi sezonu tamamladı

İngiltere Premier Ligi’nin son hafta maçlarının da tamamlanması ile birlikte gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan isimler de belli oldu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 03:00
İngiltere Premier Ligi sezonu tamamladı
Takip Et:

Şampiyonlar ligi vizesini almaya çalışan Liverpool, konuk olarak ağırladığı Crystal Palace’ı Sadio Mane’nin attığı goller ile 2-0 yendi ve toplam 69 puan alarak ligi 3. Sırada tamamladı. Ayrıca gelecek sezon içinde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için yerini garantilemiş oldu.

Chelsea ise ligi puansız bir şekilde tamamladı. Yapılan son hafta maçının ardından ise ligi ilk 4 takım içinde bitirebilme şansı olan Leicester City ise bu şansını ne yazık ki iyi bir şekilde kullanmadı.

Tottenham ise, maçın 41. Dakikasında Harry Kane, 76. Dakikasında Kasper Schmeichel ( kendi kalesine gönderdi), 87. Ve 90+6. Dakikasında ise Gareth Bale’ın ağlara topu göndermesi ile birlikte rakibine karşı 4-2’lik bir skor ile üstünlük sağladı. Leicester City’nin gollerini ise ikisi de penaltı atış olmak üzere Jamie Vardy kazandırdı.

Lde edien bu sonuç ile birlikte Chelsea2nin arkasında kalarak ligi toplamda 66 puan ile 5. Sırada sonlandıran Leicester City’de oynayan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maç sırasında 90 dakika boyunda sahada ter döktü.

Şampiyon bu kez farklı bir şekilde kazandı

Şampiyonluğunu önceki haftalarda garantiye alan Manchester City, konuk olarak ağırladığı Everton’ı 5-0 skor ile mağlubiyete uğrattı. Takımın golleri ise Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden ve Sergio Agüero’dan (2) geldi.

Lig ikincisi olan Manchester United ise konuk olarak gittiği maçta Wolverhampton Wanderers’ı 13. Dakikada gelen Anthony Elanga ile 45+4. Dakikada gelen Juan Mata’nın atmış oldukları penaltı golleri sayesinde 2-1 skor ile mağlup etti. Ev sahibi olan takım Wolverhampton Wanderers’ın tek golünü ise 39. Dakikada Nelson Semedo kazandırdı.

Gol kralı Harry Kane oldu

Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United’ın küme düştükleri İngiltere Premier Ligi’nin 2020-2021 sezonu gol kralı yarışını kazanan, rakibinin filelerini tam 23 kere top  ile buluşturan İngiliz asıllı santrafor oyuncu Harry Kane oldu.

Harry Kane’i, Liverpool’da forma giyen ve toplamda 22 gol atan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile birlikte lig boyunca  toplamda 18 gol atan Manchester United oyuncusu olan Bruno Fenandes takip etti.


Son Güncelleme: 24.05.2021 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Premier LigKazanan Takım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması
Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?

Popüler Haberler

MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Emanet dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Zula Süper Lig 7. Sezon 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları
Hayvan genetik koruma devlet desteklemeleri 2021
Emekliye seyyanen zam var mı? Mayıs 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
Masumiyet 13. bölüm Fox TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.