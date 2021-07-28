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İngiltere Ligi'nde transfer fırtınası devam ediyor

İngiltere Ligi’nde transfer fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Ligde mücadele edecek 20 takım transfer görüşmelerine devam ediyor. Peki hangi takım kimi istiyor? İşte günün transfer haberleri…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:47
İngiltere Ligi'nde transfer fırtınası devam ediyor
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İngiltere Premier Ligi ekipleri sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarında vitesi arttırdı. Yeni sezonda ligde kalma, Avrupa kupalarına katılma ve şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlar kadrolarını güçlendirmek için görüşmelerini hızlandırdı. Peki hangi takım kimi istiyor?

Son şampiyon Manchester City, Aston Villa’nın yıldız orta oyuncusu Jack Grealish için Aston Villa’ya 75 milyon Sterlin önermeye hazırlanıyor. Fakat Villa bu transfer için City’den 100 milyon Euro istiyor.

Chelsea’nin Fransız stoperi Kurt Zouma, Jules Counde transferinde takas olarak kullanılabilir.

West Ham United teknik direktörü David Moyes, Manchester United’ın savunma oyuncusu Phil Jones’u takımda görmek istiyor.

Newcastle United, Arsenal’den Joe Willock’un transferini hafta sonuna kadar açıklamayı planlıyor. Teknik direktör Steve Bruce Marsilya’nın orta saha oyuncusu Boubacar Camara’nın takıma kazandırılmasını yönetimden talep etti.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop, Wolverhampton’ın başarılı sağ kanat oyuncusu Adama Traore’yi takımında görmek istediğini açıkladı. Traore için Chelsea de masada bulunuyor.

 


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
Transferİngiltere Premier Ligi
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