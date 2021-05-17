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İngiliz spor basını Liverpool forması giyen Ozan Kabak'ın takımdaki geleceğini açıkladı

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp tarafından özel olarak kadroya katılması istenilen milli oyuncu Ozan Kabak'ın takımdaki geleceği The Sun gazetesi tarafından açıklandı. Gazete Kabak'ın takımdan ayrılacağını yazdı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:20
İngiliz spor basını Liverpool forması giyen Ozan Kabak'ın takımdaki geleceğini açıkladı
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Schalke’den İngiliz devi Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak’ın takımda ki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı. İngiliz spor gazetelerinden birisi olan The Sun tarafından yayınlanan haberde Liverpool’da forma giyen 21 yaşındaki milli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.

Liverpool’un bu sezon defans hattı göbeğinde yaşanan sakatlıklar sonrasında teknik direktör Jurgen Klopp tarafından yapılan istek üzerine kadroya katılan Ozan Kabak’ın 18 milyonluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.

Premier Lig’de talipleri var

Bundesliga ekiplerinden Schalke’den transfer olan Ozan Kabak’ın Liverpool seviyesinde olmadığı açıklanırken Premier Lig’in diğer takımları tarafından izlendiği ve sezon sonunda teklif yapılacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

13 maç

Ocak ayı ara transfer döneminde Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak 13 maçta forma giydi. 13 maçın 9’u Premier Lig’de olurken 4 karşılaşma ise Şampiyonlar Ligi oldu.

 

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 01:20
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Anahtar Kelimeler:
Ingiliz Spor BasınıThe SunLiverpoolOzan KabakGeleceği
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