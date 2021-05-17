İngiliz spor basını Liverpool forması giyen Ozan Kabak'ın takımdaki geleceğini açıkladı

Schalke’den İngiliz devi Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak’ın takımda ki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı. İngiliz spor gazetelerinden birisi olan The Sun tarafından yayınlanan haberde Liverpool’da forma giyen 21 yaşındaki milli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.
Liverpool’un bu sezon defans hattı göbeğinde yaşanan sakatlıklar sonrasında teknik direktör Jurgen Klopp tarafından yapılan istek üzerine kadroya katılan Ozan Kabak’ın 18 milyonluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.
Premier Lig’de talipleri var
13 maç
Ocak ayı ara transfer döneminde Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak 13 maçta forma giydi. 13 maçın 9’u Premier Lig’de olurken 4 karşılaşma ise Şampiyonlar Ligi oldu.