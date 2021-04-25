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İngiliz futbolundan 3 günlük boykot kararı! Sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar..

İngiliz futbol kulüpleri, aldıkları ortak bir kararda sosyal medya hesaplarını 3 gün kapalı tutacaklarını ve sosyal medyayı boykot edeceklerini duyurdular. Bu duyurunun ardında tüm kulüplerin Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarının 30 Nisan saat 15.00'da kapatılacağı bildirildi.

25 Nisan 2021 Pazar 13:28
İngiliz futbolundan 3 günlük boykot kararı! Sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar..
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Son zamanlarda sosyal medya üzerinde iyice artış gösteren siber istismarlar ile birlikte ayrımcı söylemleri protesto etmek isteyen İngiliz Futbol Kulüpleri bütün sosyal medya hesaplarını 3 günlüğüne kaparak boykot etme kararı aldılar. Kararla ilgili yapılan duyurunun ardında ise kulüplerin Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarının 30 Nisan ile 3 Mayısıs arsında kapalı kalacağı bildirildi.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kulüplerin aldığı boykot kararı sonrası sosyal medya hesaplarının 30 Nisan günü saat 15.00'te kapatılacak 3 gün sürecek boykotun ardından hesapların 3 Mayısıs 23.59'da tekrar aktif hale getirileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca Premier Lig'in yanı sora liglerdeki tüm takımların alınan boykot kararına katılacağı bildirildi.

Boykot kararına bir çok İngiliz kulübünün destek vereceği belirtilirken bu protestonun amacının, sosyal medya platformlarının çevrimiçi olarak ortaya çıkan nefreti kaldırmak için daha fazla bir çalışma yapmaları gerektiğini vurgulamak olarak ifade edildi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
Ingiliz FutboluSosyal MedyaBoykot3 Günlük Boykot
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