İngiliz devi Merih Demiral için 57 milyon Euro teklif etti!

İtalyan devi Juventus’ta gösterdiği performans ile Avrupalı devlerin dikkatini çeken milli oyuncu Merih Demiral izlenmeye devam ederken İngiliz devi Liverpool’dan 57 milyon Euroluk teklif yapıldığı açıklandı.

Inter maçında ki harika performansı ile Juventus’a İtalya kupası finaline çıkartan Merih Avrupalı devlerin radarında bulunmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Liverpool’un genç oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ve 57 milyon Euroyu gözden çıkardığı açıklandı.

İngiliz basını, sık sık yedek kulübesinde oturan oyuncu için gelen teklifin çok cazip olduğu ancak kulübün geleceği için Merih’in takımda tutulmak istendiği belirtildi.

Bonucci – Chiellini’den sonra Merih – De Light

Juventus kulübü Inter maçı sonrasında Merih’i kadroda tutmak istediklerini açıklarken Merih – De Light ikilisinin gelecek yıllarda Bonucci – Chiellini’nin yerini alabileceği belirtildi. Ayrıca Juventus yönetimi Merih’i kadroda tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.