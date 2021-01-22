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İngiliz basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağını açıkladı!

İngiliz basınında yer alan Mesut Özil haberleri araştırılmaya devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'den alacağı maaş açıklanırken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

22 Ocak 2021 Cuma 01:24
İngiliz basını Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağını açıkladı!
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Fenerbahçe Mesut Özil transferi sonrasında oyuncuya ne kadar maaş vereceğini açıklamazken Mesut Özil’in Fenerbahçe’den alacakları ile ilgili İngiltere basınından açıklama yapıldı.

Türk asıllı Alman oyuncunun Fenerbahçe’den alacakları için açıklamalarda bulunan İngiliz basınının açıklamaları sonrasında sarı – lacivertlilerden cevap verilmedi.

İngiliz The Sun Gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe Mesut Özil için Arsenal’den haftalık 67 bin Sterlin alacak denildi.

Arsenal’den 350 bin Sterlin gibi bir ücret alan Mesut Özil’in Fenerbahçe’de çok az bir miktarını alacağı açıklanırken güncel kur ile birlikte Mesut’un 678 bin TL maaş alacağı belirtildi. Mesut Özil resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Fenerbahçe’den en fazla maaş alacak oyuncu olacak.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 01:24
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Ingiliz BasınıFenerbahçeMesut ÖzilMaaşAçıklama
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