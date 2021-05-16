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ING Basketbol Süper Ligi’nin 2021-2022 sezonu en değerli oyuncusu Alperen Şengün oldu

ING Basketbol Süper Ligi’nin 2021-2022 sezonu en değerli oyuncusu seçildi. 2020-2021 sezonu en değerli oyuncusu Alperen Şengün seçildi.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:09
ING Basketbol Süper Ligi’nin 2021-2022 sezonu en değerli oyuncusu Alperen Şengün oldu
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ING basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu sona erdi. Normal sezonda takımlar kıyasıya bir rekabet haline girerken sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Sezonun en değerli oyuncusu Beşiktaş’ın genç yıldızı Alperen Şengün oldu.

Alperen Şengün, en değerli oyuncu ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş forması giyen ve bu sezon ING basketbol Süper Ligi’nde büyük bir başarı elde eden 18 yaşındaki genç yıldız, şimdiye kadar çıkmış olduğu 29 maçta 19.2 sayı ile 9.4 ribaunt ortalamaları elde etti. Bu sonuçların ardından başarılı oyuncunun çok yakında NBA takımları tarafından draft edileceği konuşuluyor. Kendisine bu genç yaşta bu ödülü kazandığı için tebriklerimizi iletiyor ve başarılarının devamını diliyoruz.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
Alperen şengünMVP
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