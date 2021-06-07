ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

ING Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Serinin ilk iki maçını Anadolu Efes kazanmıştı. Serinin üçüncü maçında Anadolu Efes,Fenerbahçe Beko’yu 93-66 mağlup etti ve şampiyon oldu. Anadolu Efes seriyi 3-0 kazanmış oldu. Euroleague şampiyonluğunun ardından lig şampiyonluğu da Anadolu Efes’in oldu. İlk maç 111-71, ikinci maç 95-73’lük skorlarla bitmişti.

Final serisinin MVP’si yani en değerli oyuncusu Anadolu Efes’li oyuncu Rodrigue Beaubois oldu. Bu sezonda Anadolu Efes tek mağlubiyet aldı. Play-off sürecini ise namağlup bitirdi. Kısacası 38 maçta 37 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE BEKO

ANADOLU EFES

, De Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Ahmet Düverioğlu 2, Kenan Sipahi 6, Berkay Candan ve Yiğit Onan sayıyla oynarken,, Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir ve Erten Gazi 6 sayıyla oynadı.

Maçın ilk periyotu 25-21

İlk yarı 32-44

3.periyot 47-72

4.periyot ise 66-93’lük skorla sonuçlandı.

Anadolu Efes 15.şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Ergin Ataman açıklamalarda bulundu

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Türkiye’de oynanan maçların çok iyi geçtiğini ve sadece bir maçı kaybettiklerini dile getirdi. Anadolu Efes’in oyuncularının ,Türkiye’nin gururu olduğunu aktardı. 2 kupayla sezonu bitirdiklerini ve seneye de bu şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade etti.