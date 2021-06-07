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ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

ING Basketbol Süper Ligi play - off final mücadelesinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Serinin ilk iki maçını Anadolu Efes kazanmıştı. 7 Haziran Pazartesi günü oynanan maçın sonucuna göre seri ya devam edecekti ya da Anadolu Efes şampiyon olacaktı. 3.maçın galibi de Anadolu Efes olunca ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. İşte Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasından oynanan play-off final 3.maçın detayları...

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:27
ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!
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ING Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Serinin ilk iki maçını Anadolu Efes kazanmıştı. Serinin üçüncü maçında Anadolu Efes,Fenerbahçe Beko’yu 93-66 mağlup etti ve şampiyon oldu. Anadolu Efes seriyi 3-0 kazanmış oldu. Euroleague şampiyonluğunun ardından lig şampiyonluğu da Anadolu Efes’in oldu. İlk maç 111-71, ikinci maç 95-73’lük skorlarla bitmişti.

Final serisinin MVP’si yani en değerli oyuncusu Anadolu Efes’li oyuncu Rodrigue Beaubois oldu. Bu sezonda Anadolu Efes tek mağlubiyet aldı. Play-off sürecini ise namağlup bitirdi. Kısacası 38 maçta 37 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE BEKO

, De Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Ahmet Düverioğlu 2, Kenan Sipahi 6, Berkay Candan ve Yiğit Onan sayıyla oynarken,

ANADOLU EFES

, Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir ve Erten Gazi 6 sayıyla oynadı.

Maçın ilk periyotu 25-21

İlk yarı 32-44

3.periyot 47-72

4.periyot ise 66-93’lük skorla sonuçlandı.

Anadolu Efes 15.şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Ergin Ataman açıklamalarda bulundu

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, Türkiye’de oynanan maçların çok iyi geçtiğini ve sadece bir maçı kaybettiklerini dile getirdi. Anadolu Efes’in oyuncularının ,Türkiye’nin gururu olduğunu aktardı. 2 kupayla sezonu bitirdiklerini ve seneye de bu şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 07.06.2021 23:27
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Anahtar Kelimeler:
Ing Basketbol Süper LigiAnadolu EfesFenerbahçe Beko
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