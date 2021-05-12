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İlkay Gündoğan'dan Çağlar'e teşekkür

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Manchester United deplasmanında gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Bundan dolayı Manchester City’nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, Çağlar’a teşekkür mesajı gönderdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:26
İlkay Gündoğan'dan Çağlar'e teşekkür
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İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında müthiş bir rekabet yaşandı. Manchester City, son maçını kazanamadığı için şampiyonluğunu ilan edemedi. Ancak şampiyonluğun halen daha en büyük adayı Manchester City olarak göze çarpıyor. Çünkü Manchester City en yakın rakibine altı puan fark atmış durumda liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi ise Manchester United olarak dikkat çekiyor. Lig’in 35. haftasında Manchester United ileni Leicester City karşı karşıya geldi.

Manchester United, kendi evinde rakibine yenildi. Rakip takıma galibiyeti getiren golü amini futbolcumuz Çağlar Söyüncü kaydetti. Bu gölün ardından Manchester City forması giyen ve son dönemlerde başarılı bir performans ortaya koyan Türk asıllı alman yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Çağlar’a sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, onun sayesinde erkenden şampiyon olacaklarını söyledi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:26
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Anahtar Kelimeler:
Ilkay Gündoğançağlar Söyüncü
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