İkili, üçlü ve dörtlü averaj nasıl hesaplanır? Şampiyonlukta ikili averaj nasıl hesaplanıyor?

Şampiyonlukta ikili averaj nasıl hesaplanmaktadır?

Son haftaya giriş yapılan Spor Toto Süper Lig’de, futbolseverler şampiyonluk ihtimallerini tartışmaya başladı. Son haftanın senaryolarını ele alan izleyiciler, Galatasaray,Başakşehir ve Fenerbahçe’nin aynı puan ile ligi bitirmeleri durumunda averaj sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Müsabaka Statüleri’nde ve her sezon öncesinde yayımlanan Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar’da tersi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanmaktadır;

Puan usullü ile yapılan karşılaşmalar sonunda en çok puan kazanan takım 1., 2. ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşit olması durumunda belirlenen sistem uygulanır.

- Aynı puandaki takım sayısı iki ise, ilk olarak iki takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği bulunuyorsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyor ise, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Gol averajları da eşit durumdaysa daha fazla gol atan takım kazanmış olarak kabul edilir. Fakat tüm bu eşitlikler devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün kabul edilir. Bu durumda da eşitlik devam ederse belirtilen esaslara uygun olarak ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir karşılaşma sonucunda galip gelen takım faik sayılır.

-Aynı puana sahip takım sayısı üç ya da daha fazla ise, takımların birbirleri ile oynadıkları karşılaşma sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. İlk olarak bu puan cetvelinde puan üstünlüğü ele alınır. Eşitlik durumunda, 1. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. Gollerde eşitlik var ise deplasmanda fazla golü olan takım kazanmış sayılmaz. Gol averajı da aynıysa en çok gol atana bakılır. Fakat bunlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri goller eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. Genel puan cetvelindeki averajlar da aynı ise en fazla golü bulunan faik sayılır. Tüm bu koşullara rağmen eşitlik devam ederse hükmen yenilgisi olmayan takım faiktir. Ancak eşitliğin devam etmesi koşulunda, belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme karşılaşmaları sonucunda kazanan takım kazanmış olarak kabul edilir.