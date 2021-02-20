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İddaa uzatmalarda atılan gol sayılır mı? Uzatmalar bahise dahil mi?

İddiada uzatmalar sayılır mı? İddiada maçın hangi dilimi sayılır? Uzatmaya giden maçlarda nasıl iddia oynanır? Canlı iddiada uzatmalara giden maç nasıl oynanır? İddia oynayan vatandaşlar oynadıkları maçların uzatmalara gittiği zaman maçın hangi diliminin sayıldığını merakla araştırıyorlar.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:03
İddaa uzatmalarda atılan gol sayılır mı? Uzatmalar bahise dahil mi?
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Şans oyunları içerisinde yer alan futbol karşılaşmaları için oynanan İddia’da herkes uzatmaların sayılıp sayılmadığı konusunu merakla araştırıyor. Bu konu hakkında pek çok iddia bulunuyor. Öneğin dün oynanan Liverpool-Atletico Madrid maçında bu önekle karşılaşan iddia oynayan futbolseverler iddiada uzatmaların geçerli olup olmadığını araştırmaya başladılar.

Liverpool, 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i Anfield Road'da konuk etti ve uzatmalar sonrası 3-2 kaybedip elendi. Normal süresi 1-0 biten maçta iddaa'da hangi kurallar geçerli? Uzatmada atılan goller sayılıyor mu? Karşılaşma "2.5 ALT" mı bitti, yoksa "2.5 ÜST" mü geçerli olacak şeklinde araştırmalar yapmaya başladı.

İddia’da 90 dakikada oynanan maç geçerli! Uzatmalarda ise…

İspanya'da 1-0 biten maçın rövanşında Atletico Madrid, Anfield Road'da Liverpool'u 3-2 yenip adını üst tura yazdırmayı başardı.

Liverpool, ilk yarının 43. dakikasında Wijnaldum ile öne geçti, mücadele de bu sonuçla uzatmaya gitti. Uzatmalarda Firmino skoru 2-0'a getirse de Marcos Llorente (2) ve Alvaro Morata'nın golleriyle 3-2 kazanan Atletico Madrid oldu.

Eğer iddiada "2.5 ÜST" veya "KG VAR" gibi gollü seçenekleri seçen kişiler kaybetmektedir. Çünkü iddiada sadece 90 dakika skorları geçerli.

İddiada kazanan bazı tercihler ise;

  • Maç Sonucu 1 / 1,38
  • İlk Yarı 1 / 1,80
  • Maç Skoru 1-0 / 4,90

Uzatmalarda ise yeni sistem olarak çıkan ‘Canlı İddia’ oyunları çıkarıldı. Öneğin maçın skoru ‘3-3’ iken uzatmalarda 1 gol daha atılır şeklinde iddia oynanırsa ‘Uzatmalar 3.5 Alt/Üst gibi seçenek seçilmelidir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
İddiada UzatmaCanlı İddiaFutbol
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