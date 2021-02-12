iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?

İddaa maçlar uzatmaya gittiğinde dahil mi merak konusu oldu. Adana Demirspor -Fatih Karagümrük maçının uzatmaya gitmesi ile birlikte vatandaşların aklında soru işaretleri oluştu.

İDDAA UZATMALAR DAHİL Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi tur maçlarında veya kupa maçlarında 90 dakikaya ek olarak 15 dakika uzatmaya gidilebilmekte. Fakat uzatmaya giden maçlar, iddaaya dahil olmamakta. Oynanan tahminler 90 dakika için geçerli olmaktadır. Uzatmada atılan goller iddaaya dahil olmamaktadır.

Basketbol maçlarında da bu durum geçerli olmaktadır. Fakat uzatmalar dahil bahsi açıldığında bu durum değişebilmektedir.