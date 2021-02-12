İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?

İddaa maç uzatmalarının dahil olup olmadığı merak ediliyor. Oynanan kuponlar için maç uzatmalarının geçerli olup olmadığı bir çok kişi tarafından merak edilmekte. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

12 Şubat 2021 Cuma 01:31
iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?
Takip Et:

İddaa maçlar uzatmaya gittiğinde dahil mi merak konusu oldu. Adana Demirspor -Fatih Karagümrük maçının uzatmaya gitmesi ile birlikte vatandaşların aklında soru işaretleri oluştu.

İDDAA UZATMALAR DAHİL Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi tur maçlarında veya kupa maçlarında 90 dakikaya ek olarak 15 dakika uzatmaya gidilebilmekte. Fakat uzatmaya giden maçlar, iddaaya dahil olmamakta. Oynanan tahminler 90 dakika için geçerli olmaktadır. Uzatmada atılan goller iddaaya dahil olmamaktadır. 

Basketbol maçlarında da bu durum geçerli olmaktadır. Fakat uzatmalar dahil bahsi açıldığında bu durum değişebilmektedir. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 01:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IddaaMaç UzatmaKupon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!
Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!
Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!
Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı!
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres

Popüler Haberler

iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?
Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak?
TikTok counter nedir? TikTok counter hesap analizi işlemleri
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Yarı finalde kim kimle maç yapacak?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Among Us görünmez isim nasıl yapılır?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Sinem Umaş neden hapse girdi?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuruluş Osman kaç bölüm, sezon sürecek? Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?
Murat Övüç kimdir? Neden gündem oldu? Murat Övüç ne iş yapıyor, kaç yaşında?
O Ses Türkiye 2020 ne zaman yayınlanacak?
12 Şubat 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hafta sonu 13 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Şubat 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.