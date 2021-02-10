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iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?

Adana Demir Spor ve Fatih Karagümbürk’ün play off maçının uzatmalara kalmasından sonra iddia oynayanların aklına bir sürü soru takıldı. Nesine veya bilyoner gibi bahis sitelerinde yapılan iddiaların uzatmaları kapsayıp kapsamadığı merak konusu. Yazımızın devamında bu konu ile ilgili merak edilenleri cevapladık.

10 Şubat 2021 Çarşamba 03:19
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
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Fatih Karagümrük ile Adana Demir Spor arasında geçen play off’un uzatmalara gitmesi yapılan iddiaları kapsıyor mu merak konusu. 

 

Bildiğiniz üzere UEFA’nın kupa veya tur maçlarında beraberlik yaşanırsa oynanan maç 15 dk’lık bir uzatma alıyor. Verilen 15 dakikalık uzatmalarda atılan gol veya yaşanan herhangi bir başka olay iddiaya tâbi tutulmaz. Yapılan tahminler ancak maçın 90 dakikasını kapsar. Bu nedenle iddia oynarken uzatmalara kalabilecek maçları göz ardı etmeyiniz.

 

Bu kural basketbol maçları için de geçerli ancak bazı basketbol maçları için açılan iddialarda uzatmalar da dahil olabiliyor. Bu tür durumları göz ardı etmeden iddia oynamak sizin için en iyisi olacaktır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 03:19
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Anahtar Kelimeler:
IddiaUzatmalar Dahil MiUzatmalar
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