iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?

Fatih Karagümrük ile Adana Demir Spor arasında geçen play off’un uzatmalara gitmesi yapılan iddiaları kapsıyor mu merak konusu.

Bildiğiniz üzere UEFA’nın kupa veya tur maçlarında beraberlik yaşanırsa oynanan maç 15 dk’lık bir uzatma alıyor. Verilen 15 dakikalık uzatmalarda atılan gol veya yaşanan herhangi bir başka olay iddiaya tâbi tutulmaz. Yapılan tahminler ancak maçın 90 dakikasını kapsar. Bu nedenle iddia oynarken uzatmalara kalabilecek maçları göz ardı etmeyiniz.

Bu kural basketbol maçları için de geçerli ancak bazı basketbol maçları için açılan iddialarda uzatmalar da dahil olabiliyor. Bu tür durumları göz ardı etmeden iddia oynamak sizin için en iyisi olacaktır.