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İddaa, Süper Lig şampiyonluk oranlarını değişti!

Süper Lig'de oynanan 42.hafta karşılaşmalarında alınan sürpriz sonuçlar sonrasında İddaa, şampiyonluk oranlarını değiştirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:37
İddaa, Süper Lig şampiyonluk oranlarını değişti!
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Süper Lig'in 41haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kendi sahalarında yenilirken, Denizli deplasmanında 4-1 galip ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yarışında sarı-lacivertli rakibini geride bırakırken Beşiktaş ile de puanını eşitleyerek ligde 2. Sıraya yükseldi. Ligin 42.’inci ve son haftası da 15 Mayıs Cumartesi günü oynanarak tamamlanacak.

Bu sonuçların ardından İddaa da Süper Lig'deki son maçlardan önce şampiyonluk oranlarını güncelledi. Belirlenen yeni oranlara göre şampiyonluğun favorisi 1.18'lik oranı ile  Beşiktaş. Galatasaray'ın oranıysa 2.90 ve Fenerbahçe'nin oranıda 150 oldu. Geçtiğimiz hafta ise oranlar şöyleydi; Beşiktaş: 1.12, Fenerbahçe: 4.50, Galatasaray: 11.00


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
IddaaSüper LigŞampiyon
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