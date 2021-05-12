İddaa, Süper Lig şampiyonluk oranlarını değişti!

'in 41haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kendi sahalarında yenilirken, Denizli deplasmanında 4-1 galip ayrılan Galatasaray,luk yarışında sarı-lacivertli rakibini geride bırakırken Beşiktaş ile de puanını eşitleyerek ligde 2. Sıraya yükseldi. Ligin 42.’inci ve son haftası da 15 Mayıs Cumartesi günü oynanarak tamamlanacak.

Bu sonuçların ardından İddaa da Süper Lig'deki son maçlardan önce şampiyonluk oranlarını güncelledi. Belirlenen yeni oranlara göre şampiyonluğun favorisi 1.18'lik oranı ile Beşiktaş. Galatasaray'ın oranıysa 2.90 ve Fenerbahçe'nin oranıda 150 oldu. Geçtiğimiz hafta ise oranlar şöyleydi; Beşiktaş: 1.12, Fenerbahçe: 4.50, Galatasaray: 11.00