İddaa programı içerisinde günün en çok oynanan iddaa maçları ve bahisleri 12 Aralık 2020 Cumartesi

Misli.com’da iddia programında bugünün en fazla bahis oynanan maçlar ve Misli.com yazarlarının bu maçlara yapmış olduğu eleştiriler.

Kasımpaşa – Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Cuma dergisinde günün en fazla bahis yapılan maçı Kasımpaşa – Denizlispor maçını iddia biletlerine yazan Misli.com üyelerinin %45’i ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt: 2.5 Gol Üstü

Kasımpaşa tarafı iç sahada başka, dış saha da bambaşka oynuyor. Beşiktaşspor karşılaşmasında çok pasif bir imaj ortaya koysalar da, bu hafta Denizli karşısında aldıkları yenilgiyi hafızalarımızdan silebilirler. Diğer yandan Denizlispor, ligin en kötü derecesine sahip ekiplerin başında. Prosinecki sonrası da toparlanmaları pek kolay görünmüyor. Kasımpaşa’nın tüm iç saha maçları benim için önemli bir referans. Bu maçta da kazanmaya yakınlar.

Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı zamanda canlı olarak seyredebileceğiniz Wolfsburg – Eintracht Frankfurt karşılaşmasına tercih yapan Misli.com üyelerinin %28’i 2.5 gol üstüne oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Beraberliği seven iki takımın karşılaşmasını izleyeceğiz. Wolfsburg, oynadığı 10 maçtan 6'ni berabere sonlandırdı. Frankfurt hatta yedi defa berabere kaldı. Wolfsburg'un henüz yenilgi yaşamadığını da söyleyelim. İki takımın da kaliteli ayakları olsa da o ayaklarınn durduğu maçlarda bitiricilik konusunda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Wolfsburg'ta Weghorst, Frankfurt'ta Silva olmadığı zaman sorun var. Ben seriye inanıyorum ve yine bir beraberliğin olacağına inanıyorum.

Anderlecht – Genk: 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün bir diğer öne çıkan karşılaşması Anderlecht – Genk karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com takipçilerinin %42’si mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Analizi

Ligin en formda takımı Genk, Anderlecht deplasmanına konuk oluyor. Ev sahibi savunması güven vermiyor. Genk ise son maçlarında adeta şov yapıyor. Keyifli bir mücadele olur. 2.5 üstten yanayım.