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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Şampiyonluk kutlamalarına izin yok

İçişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu son dakika genelgesiyle, bu akşam oynanacak maç sonuçlarına göre belli olacak şampiyon takımın kutlamalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:16
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Şampiyonluk kutlamalarına izin yok
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2020 - 2021 sezonu süper ligi bu akşam tamamlanıyor. Bu akşam saat:20,30'da başlayacak maçların sonuçlarına göre Süper Lig'te şampiyon takım belli olacak.

Üç büyük takımın yarıştığı şampiyonluk için Beşitaş ve Galatarasayın puanları eşitken, fenerbahçe ise 2 puan geriden takip ediyor.

Saat: 20.30'ta başlayacak olan maçların tamamlanmasıyla birlikte şampiyon olan takımın taraftarların sokağa çıkıp kutlama yapmaları öngörülüyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu son genelge ile birlikte tam kapanma sürecinde kuralların ihlal edilmemesi için tedbir alınması, kutlamalara izin verilmemesini istedi.

Belirlenen sayıda izleyici ve görevli alınacak

Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen genelgede,takımların son maçlarının oynanacağı statlara federasyon tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Kutlamalara izin yok

Bakanlık tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen şampiyonluk genelgesinde tam kapanma süreci ve koronavirüs ile mücadele nedeniyle taraftarların şampiyonluk kutlamalarına izin verilmemesi istendi. Emniyet güçleri kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına müsaade etmeyecek.


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞampiyonluk Kutlaması
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