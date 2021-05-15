İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Şampiyonluk kutlamalarına izin yok

2020 - 2021 sezonu süper ligi bu akşam tamamlanıyor. Bu akşam saat:20,30'da başlayacak maçların sonuçlarına göre Süper Lig'te şampiyon takım belli olacak.

Üç büyük takımın yarıştığı şampiyonluk için Beşitaş ve Galatarasayın puanları eşitken, fenerbahçe ise 2 puan geriden takip ediyor.

Belirlenen sayıda izleyici ve görevli alınacak

Saat: 20.30'ta başlayacak olan maçların tamamlanmasıyla birlikte şampiyon olan takımın taraftarların sokağa çıkıp kutlama yapmaları öngörülüyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu son genelge ile birlikte tam kapanma sürecinde kuralların ihlal edilmemesi için tedbir alınması, kutlamalara izin verilmemesini istedi.

Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen genelgede,takımların son maçlarının oynanacağı statlara federasyon tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.

Kutlamalara izin yok

Bakanlık tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen şampiyonluk genelgesinde tam kapanma süreci ve koronavirüs ile mücadele nedeniyle taraftarların şampiyonluk kutlamalarına izin verilmemesi istendi. Emniyet güçleri kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına müsaade etmeyecek.