Ibrahimvovic futboldan men mi edilecek? UEFA'dan bahis soruşturması

Dünyanın en iyi futbolcuları ve forvetleri arasında gösterilen Milan’ın 39 yaşındaki dev golcüsü Zlatan İbrahimoviç futboldan men edilebilir. Bahis şirketlerine karıştığı iddia edilen İsveçli yıldız İbrahimoviç’in futboldan men edilmesi gündeme geldi. UEFA, Zlatan İbrahimoviç hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesi bitecek olan Zlatan İbrahimoviç, sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Arından 5 yıllık uzun bir sürenin ardından İsveç Milli Takım’ına davet edilmişti ve gözyaşlarına engel olamamıştı.
Son Güncelleme: 27.04.2021 16:06