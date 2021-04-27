Ibrahimvovic futboldan men mi edilecek? UEFA'dan bahis soruşturması

Dünyanın en iyi futbolcuları ve forvetleri arasında gösterilen Milan’ın 39 yaşındaki dev golcüsü Zlatan İbrahimoviç futboldan men edilebilir. Bahis şirketlerine karıştığı iddia edilen İsveçli yıldız İbrahimoviç’in futboldan men edilmesi gündeme geldi. UEFA, Zlatan İbrahimoviç hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İtalya’da Milan forması giyen İsveçli golcü Zlatan İbrahimoviç, 39 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey futbol oynuyor. Yıldız golcünün ismi son dönemlerde bahis skandallarıyla anılıyor. Zlatan İbrahimoviç’in Bethard isimli bir bahis şirketiyle ortak olduğu iddia edildi. Bu sebepten dolayı futboldan men edilerek yüklü miktarda para cezasına çarptırılması gündeme geldi.

Sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesi bitecek olan Zlatan İbrahimoviç, sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Arından 5 yıllık uzun bir sürenin ardından İsveç Milli Takım’ına davet edilmişti ve gözyaşlarına engel olamamıştı.