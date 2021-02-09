Ibrahime Balde'nin golleri ile lider serisini devam ettirdi! Giresunspor 2 - 1 Bursaspor

TFF 1.Lig 20. Hafta kapanış maçında liderliğini koruyan Giresunspor, Çotanak Stadı’nda Bursaspor’u ağırladı.

Bursaspor, maça pozitif vakalar olduğu için genç oyuncularından oluşan kadrosu ile çıktı. Giresunspor, kendi adına kolay geçmesini bekledikleri karşılaşmaya goller ile başladı. Günün golcüsü Ibrahime Balde, her iki kenardan yapılmış olan iki ortayı gole çevirip skoru aniden 2-0’a taşıdı. 13. Dakika içinde Serginho’nun sağ taraftan, 14. Dakika içinde de Caner Hüseyin Bağ’ın sol taraftan ortalarını gole çeviren Senegalli, ligde ki toplam gollerini de 11’e yükseltmiş oldu.

8 haftadır gol yemeyen Giresunspor, 39. Dakikanın içinde topu kalesinde karşıladı. Kazanılmış olan penaltıyı gole döndüren Emirhan Aydoğan ilk yarının skorunu da belirlemiş oldu.