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İbrahim Cezayir göreve başladı

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’da Soner Tolungüç istifa etti. Sonrasında göreve getirilen İbrahim Cezayir ise ilk kez sahaya indi.

09 Şubat 2021 Salı 16:41
İbrahim Cezayir göreve başladı
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Misli.com 3. Lig 3. Grup takımlarından İzmir ekibi Karşıyaka, 4 hafta öncesine kadar zirve mücadelesi veriyordu. Ancak son 4 haftada üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında teknik direktör Soner Tolungüç istifa etti. İstifa sonrasında takımın başına İbrahim Cezayir getirildi.

İbrahim Cezayir ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandı. Tarafların anlaşmasının ardından İbrahim Cezayir ilk kez takımla çalışmak için sahaya indi. 42 yaşındaki teknik direktör daha önce Altınordu’nun pilot takımı olan Niğde Anadolu’da görev yapıyordu. İbrahim Cezayir’in yardımcılığını ise Gökhan Ünal, Volkan Erten, Hasan Aydın ve Mustafa Başaran yapacak. Karşıyaka’nın yeniden toparlanarak Süper Lig hedefine ulaşması beklenmektedir. Bu sezon Misli.com 3. Lig 3. Grup’tan çıkmak istiyorlar.



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim CezayirKarşıyaka
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