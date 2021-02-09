İbrahim Cezayir göreve başladı

Misli.com 3. Lig 3. Grup takımlarından İzmir ekibi, 4 hafta öncesine kadar zirve mücadelesi veriyordu. Ancak son 4 haftada üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında teknik direktör Soner Tolungüç istifa etti. İstifa sonrasında takımın başınagetirildi.

İbrahim Cezayir ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandı. Tarafların anlaşmasının ardından İbrahim Cezayir ilk kez takımla çalışmak için sahaya indi. 42 yaşındaki teknik direktör daha önce Altınordu’nun pilot takımı olan Niğde Anadolu’da görev yapıyordu. İbrahim Cezayir’in yardımcılığını ise Gökhan Ünal, Volkan Erten, Hasan Aydın ve Mustafa Başaran yapacak. Karşıyaka’nın yeniden toparlanarak Süper Lig hedefine ulaşması beklenmektedir. Bu sezon Misli.com 3. Lig 3. Grup’tan çıkmak istiyorlar.