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İbrahim Akdağ’dan maç sonrası açıklama

Galatasaray- Ankaragücü karşılaşması sona erdi. 2-1 biten maçın ardından Ankaragücü oyuncusu İbrahim Akdağ açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

03 Mart 2021 Çarşamba 22:36
İbrahim Akdağ’dan maç sonrası açıklama
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Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ve Ankaragücü takımları karşı karşıya geldi. 3 Mart 2021 tarihinde Eryaman Stadı’nda yapılan maç ev sahibi olan Ankaragücü’nün galibiyeti ile sonlandı. Konuk takımı 2-1 mağlup eden Ankaragücü oyuncusu İbrahim Akdağ maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

45+1’de rakip takıma gol atarak takımının öne geçmesini sağlayan İbrahim Akdağ yaptığı açıklamalarda Galatasaray’ı durdurduklarını belirtti. Konuşmasına devam eden Akdağ, Galatasaray’ın Ligdeki en iyi takımlardan biri olduğunu, hücum edeceklerini tahmin ettiklerini bu konuda Hikmet Karaman’ın iyi bir analiz yaptığını ve takımın sahada zorlu bir mücadeleyi kazandığını belirtti. Ayrıca Galatasaray’ın baskılarının fazla olmasına rağmen hücumda etkisiz kalmalarının ve Hikmet hocanın analizlerinin ve uyarılarının etkili olduğunu belirten Akdağ, ilk dakikalarda Hikmet hocanın söylediklerini yapamadıklarını ancak daha sonra toparlandıklarını ifade etti. Lig’de kalma savaşı verdiklerini söyleyen başarılı oyuncu Galatasaray gibi saygı duyulması gereken bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca attığı golü kızı için attığını söyledi.   



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:36
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