İBB Başakşehir Beşiktaş maç özeti ve golleri izle - Bein Sports BJK 3 - 2 Başakşehir geniş özeti ve golleri

Süper Lig’in 30’uncu haftası İstanbul’da başlıyor. Bu haftanın açılış karşılaşmasında ev sahipliğini Medipol Başakşehir yapacak. Konuk olarak aldığı takım ise 30’uncu haftanın lideri Beşiktaş olacak. İki takımın da bu maçta ilk 11’e çıkmayan oyuncuları bulunmakta. İki takımda 3 puanı alarak sıralamada öne geçmeye çalışıyor.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle sonlandı. Siyah-beyazlıları öne geçiren gol 42. dakikada Larin’den geldi.

Beşiktaş galibiyete Cyle Larin (42. Dakika), Welinton (68. Dakika) ve Josef de Souza’nın (84. Dakika) golleriyle ulaştı.

Başakşehir’in 2 golünü Deniz Türüç (62. Dakika) ve Demba Ba (76. Dakika) attı.

Başakşehir takımında:

Volkan, Ponck, Ömer, Hasan, Epupreanu, Giuliano, Deniz, Mehmet, Berkay, Aleksic ve Crivelli bulunuyor.

Beşiktaş takımında:

Ersin, Welinton, Rosier, Vida, N’sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar yer alıyor.

Sakatlıkları sebebiyle Cenk Tosun ve Gökhan Töre Beşiktaş’ta forma giyemezken, Başahşehir Cephesinde Acer Chadli, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Leo Duarte gibi isimler yine sakatlıklarından dolayı forma giyemiyor.

Beşiktaş zorlanacak!

İki takımında tarihinde birbirlerini zorlayan mücadeleler bulunuyor. Süperlig’in 30’uncu haftasında karşı karşıya gelen ikili geçmişte 27 resmi maç yapmıştır. Başakşehir eskiden İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismini taşımaktaydı. Karşı karşıya gelen ikilinin maçlarından yalnızca 6 tanesini İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazanmıştır. Bu 27 maçın 8’inde Medipol Başakşehir rakibine üstünlük kurabilmiştir. İki taraf arasında 13 karşılaşma berabere bitmiştir. Bu sezonda iki takımın Vodafone Park’ta oynadığı maç Beşiktaş’ın 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlanmıştır.

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