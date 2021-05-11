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Hüseyin Üzülmez yoğun bakımda

Kocaelispor eski kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez yoğun bakıma kaldırıldı. Pankreas kanseri tedavisi gören Hüseyin Üzülmez’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

11 Mayıs 2021 Salı 00:18
Hüseyin Üzülmez yoğun bakımda
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Bir dönem Spor Toto Süper Ligi kasıp kavuran, içerisinde bulundurduğu oyuncular ile dikkatleri üzerine çeken ve büyük kulüplere kök söktüren, sonrasında yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle küme düşen efsane takım Kocaelispor, bir değerini yitirebilir. O Kocaelispor’un sevilen eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez, akşam saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kocaelispor’un efsane başkanları arasında kabul edilen Hüseyin Üzülmez, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kanserin dördüncü evreye ulaşmasından dolayı yoğun bakıma kaldırılan Hüseyin Üzülmez, bir dönem Kartepe belediye başkanlığı da yapmıştı.

Kendisi geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da bulunan Nişantaşı Amerikan hastanesinde ameliyat olmuştu. Bu ameliyattan sonra hastalığın ciddiyetini koruyan Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri tedavisi nedeniyle ameliyat olmuştu. Pankreas kanserinin dördüncü evre ulaşmasından dolayı Hüseyin Üzülmez yeniden yoğun bakım servisine alındı. Bu akşam üzeri durumu ağırlaşmaya başlamıştı. Bundan dolayı doktorlar hızlı bir şekilde önlem alarak kendisini yoğun bakıma kaldırdık. Kocaelispor eski efsane kulüp başkanları arasında bulunan Hüseyin Üzülmez, sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu, yapılan acil müdahaleler sonrasında sağlığının yerine gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığı açıklandı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
KocaelisporHüseyin Üzülmez
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