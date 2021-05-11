Hüseyin Üzülmez yoğun bakımda

Kendisi geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da bulunan Nişantaşı Amerikan hastanesinde ameliyat olmuştu. Bu ameliyattan sonra hastalığın ciddiyetini koruyan Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri tedavisi nedeniyle ameliyat olmuştu. Pankreas kanserinin dördüncü evre ulaşmasından dolayı Hüseyin Üzülmez yeniden yoğun bakım servisine alındı. Bu akşam üzeri durumu ağırlaşmaya başlamıştı. Bundan dolayı doktorlar hızlı bir şekilde önlem alarak kendisini yoğun bakıma kaldırdık. Kocaelispor eski efsane kulüp başkanları arasında bulunan Hüseyin Üzülmez, sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu, yapılan acil müdahaleler sonrasında sağlığının yerine gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığı açıklandı.
Son Güncelleme: 11.05.2021 00:18