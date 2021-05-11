Hüseyin Üzülmez yoğun bakımda

Bir dönem Spor Toto Süper Ligi kasıp kavuran, içerisinde bulundurduğu oyuncular ile dikkatleri üzerine çeken ve büyük kulüplere kök söktüren, sonrasında yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle küme düşen efsane takım, bir değerini yitirebilir. O Kocaelispor’un sevilen eski başkanlarından, akşam saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kocaelispor’un efsane başkanları arasında kabul edilen Hüseyin Üzülmez, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kanserin dördüncü evreye ulaşmasından dolayı yoğun bakıma kaldırılan Hüseyin Üzülmez, bir dönem Kartepe belediye başkanlığı da yapmıştı.

Kendisi geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da bulunan Nişantaşı Amerikan hastanesinde ameliyat olmuştu. Bu ameliyattan sonra hastalığın ciddiyetini koruyan Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri tedavisi nedeniyle ameliyat olmuştu. Pankreas kanserinin dördüncü evre ulaşmasından dolayı Hüseyin Üzülmez yeniden yoğun bakım servisine alındı. Bu akşam üzeri durumu ağırlaşmaya başlamıştı. Bundan dolayı doktorlar hızlı bir şekilde önlem alarak kendisini yoğun bakıma kaldırdık. Kocaelispor eski efsane kulüp başkanları arasında bulunan Hüseyin Üzülmez, sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu, yapılan acil müdahaleler sonrasında sağlığının yerine gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığı açıklandı.