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Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?

Süper Lig’de Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından gözler Fenerbahçe-Göztepe maçına çevrildi. Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasının hakemi Hüseyin Göçek oldu. Hüseyin Göçek ilk kez iki takım arasındaki bir maçta hakemlik yaptı. Peki Hüseyin Göçek hangi takımı tutuyor?

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:07
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
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Lig’in tecrübeli hakemlerinden Hüseyin Göçek sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Fenerbahçe-Göztepe maçını yönetecek olan Hüseyin Göçek’in hangi takımı tuttuğu insanlar tarafından merak ediliyor.

Hüseyin Göçek hangi takımı tutuyor?

Hüseyin Göçek’in Galatasaraylı olduğu biliniyor. 

Hüseyin Göçek kimdir?

Hüseyin Göçek 30 Kasım 1976’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Süper Lig’de ilk kez Kayserispor-Ankaragücü maçında görev almıştır.

Leventspor altyapısında futbola başlayan Göçek, Beşiktaş Spor Kulübü’nün altyapısında futbol hayatına devam etti. Boyunun uzunluğu nedeniyle basketbola başlayan Hüseyin Göçek, okul takımlarıyla başlayan basketbol hayatına Galatasaray Spor Kulübü yıldız ve genç takımları ile devam etti. Lise yıllarında hem okul hem de kulüp takımlarında oynadı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği fakültesinde lisans eğitimine başlayan Göçek, üniversite yıllarında da basketbol takımlarında yer aldı. Ülkerspordan sonrada basketbola sırasıyla Kurtuluşspor ve Tekelspor A takımlarında devam etti. Ardından ailesinin yönlendirmesiyle futbol hakemliği kursuna kaydoldu.

1996’da Ahmet Erdoğan'ın kursuna başlayarak iki haftalık bir eğitim ile kursu tamamladı. Basketbol ve futbol oynadığı için atletik sınavından çok iyi bir dereceyle geçen Göçek, hakem oldu. 1999-2000 yılında dil eğitimi için gittiği Sussex bölgesinde hakemlik yaptı. Bölgesel liglerde yaklaşık 50 kadar maç yönetti.

UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda yer aldı. Euro 2012 grup eleme maçlarından Yunanistan- Rusya maçında 4.hakem görevini, İrlanda-İtalya, Ukrayna-İsveç ve yarı finalde İspanya-Portekiz karşılaşmalarında çizgi hakemi görevini üstlendi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:07
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