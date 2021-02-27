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Hüseyin Eroğlu'dan galibiyet yorumu

TFF 1. Lig’de karşı karşıya gelen Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Altınordu 1-0 kazandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:10
Hüseyin Eroğlu'dan galibiyet yorumu
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Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altınordu, TFF 1. Lig’de karşı karşıya geldi. Ev sahibi İzmir ekibi Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 1-0 yenerek 3 puana uzanan ekip oldu. Mücadeleyle alakalı konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ‘’Birçok gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda yaptığımız hamleler neticesinde topu daha çok ayağımızda tuttuk. Baskılarımız sonuç verdi ve ceza sahasında bir penaltı kazandık. Oyuncumuz iyi bir penaltı kullandı. Bu penaltı sonrasında 3 puana giden skoru almış olduk. Biz her hafta iyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımız son derece konsantre bir şekilde maça hazırlanıyorlar ve sahaya da bu şekilde çıkıyorlar. Maçtan önce de söylediklerim çıktı. Rakip yoğun baskımızın sonrasında oyundan düştü. Biz daha güçlü kaldık’’ dedi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
AltınorduÜmraniyespor
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