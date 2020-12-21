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Hükmen yenilgi nedir? TFF hükmen yenilgiyi ikinci yarıda uygulayacak

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler futbol dünyasını da etkilemişti. BU kapsamda hükmen mağlubiyet kuralı ile ilgili gelişmeler yaşandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:32
Hükmen yenilgi nedir? TFF hükmen yenilgiyi ikinci yarıda uygulayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre, hükmen mağlubiyet kuralının Süper Lig 2020-2021 sezonu içinde ikinci yarıda uygulanacağı bildirildi.

Covid-19 nedeni ile alınan önlemler doğrultusunda futbol dünyasını da yakından etkileyen gelişmeler yaşanmıştı. Bu nedende ötürü TFF, hükmen mağlubiyet kuralının üzerine yoğunlaşmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konu ile alakalı açıklamasının en kısa zamanda yapılması bekleniyor.

Hükmen mağlubiyet kuralım kapsamında eğer ki salgın nedeni ile A takım listesinde bulunan futbolcu sayısı 9 kişinin altına düşer ise ve maça çıkamazlar ise hükmen mağlup sayılacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bu konu ile alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Özdemir açıklamasında, 40 haftalık bu sezonda fikstür sıkışıklığı yaşanacağını ve zaman konusunda kımıldayacak hallerinin olmadığını dile getirmişti.

Geçen haftaki açıklamasında bunların yanı sıra 28 Ocak itibari ile ligin ikinci yarısının başlayacağını 16 Mayısıs’ta sonlanacağını dile getirdi. Sekiz haftalık bir maç programının olduğunu, sekiz haftalık süreç içinde hafta içleri de maç olduğunu ve bu maçlara Ziraat Türkiye Kupası’nın ve Avrupa Kupası’nın dahil olmadığını söyleyen Nihat Özdemir, zaman açısından kımıldayacak hallerinin olmadığını söyledi.

Nihat Yıldırım hükmen mağlubiyet kuralı hakkında, kulüplere altyapılardan oyuncu alabileceklerini söylediğini de iletti. Başkan, gerekli sayı olan 14 futbolcu ile sahaya çıkılmadığı takdirde hükmen yenilgiden başka yapacak bir şeylerinin olmadığını söyledi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:32
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TFFTütkiyeFutbolFederasyonuHükmenYenilgi
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