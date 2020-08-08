Hollandalı golcü Wolfswinkel Samsunspor yolcusu

Karadeniz’in önemli kulüpleri arasında yer alan Yılport Samsunspor, transfer dönemine hızlı başladı. Yılport Samsunspor, başarılı forvet Wolfswinkel ile prensip anlaşmasına vardı. Bomba transferin pazartesi günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Yılport Samsunspor başarılı forvet Wolfswinkel ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer konusunda oldukça titiz ve gizli bir çalışma yürüten Yılport Samsunspor, Ertuğrul Sağlam’ın büyük bir ısrarla istediği Basel’in Hollandalı yıldızı Ricky Van Wolfswinkel ile prensipte anlaşarak bombayı patlattı. 31 yaşında olan ve İsviçre Ligi’nin önemli takımlarından Basel forması giyen Hollandalı yıldız 1.86 boyuyla dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu geçmişte Premiere Lig ve Portesiz Süper Ligi’nde boy gösterdi. Hollandalı yıldız artık Samsumspor forması giyecek. Samsunspor’a yeni sezonda başarılar diliyoruz.