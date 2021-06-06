Hollanda, C Grubu’nun favorisi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 yılından 2021 yazına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020), 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Tunuvanın öne çıkan takımlarından olması beklenen Hollanda, C Grubu’nda Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya ile mücadele edecek. C Grubu’nun maçları Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan Johan Cruyff Arena ile Romanya’nın Bükreş şehrindeki Ulusal Stadı’nda gerçekleşecek.

Son Avrupa Şampiyonası’nda yer alamayan Portakallar, kadrosunu doğru şekilde revize etmesiyle beraber bu tunuvada yer almaya hak kazandı. Dünya sıralamasında 16. sırada bulunan Hollanda, güçlü kadrosu ve tecrübesi ile grubun en güçlü takımı olarak gösteriliyor.

Turuncular, Frenkie De Jong, Matthjis De Ligt, Memphis Depay ve daha nice yıldızlarının önderliğinde bu tunuvada başarı sağlamaya çalışacak. Hollanda ilk maçında Avusturya ile kendi evi Amsterdam’da karşı karşıya gelecek.